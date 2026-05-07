De ce refuză marii profesori să se pensioneze? Prof. Papadima vorbește despre vocația didactică și învățarea pe tot parcursul vieții / VIDEO
Data publicării: 07 Mai 2026

EXCLUSIV De ce refuză marii profesori să se pensioneze? Prof. Papadima vorbește despre vocația didactică și învățarea pe tot parcursul vieții / VIDEO
Autor: Loredana Iriciuc

De ce refuză marii profesori să se pensioneze? Prof. Papadima vorbește despre vocația didactică și învățarea pe tot parcursul vieții / FOTO: magnific.com @copperpipe

Deși formal și-a încheiat norma didactică obligatorie și deține titlul de profesor emerit, Liviu Papadima continuă să fie o prezență extrem de activă atât în mediul universitar, cât și în spațiul public. Această activitate efervescentă amintește de tradiția marilor intelectuali ai secolului al XIX-lea, fiind comparată direct cu celebra serie de prelecțiuni populare ale lui Titu Maiorescu sau ale membrilor Junimii.

Întrebat care este motorul care îl determină să continue această muncă didactică și socială, profesorul a oferit un răspuns plin de candoare și a dezvăluit că motivația sa nu are nicio legătură cu pragmatismul material. „În principiu aș putea să renunț la ele. Nu mai e nicio obligație”, afirmă prof. Papadima. Din punct de vedere financiar, efortul este practic necuantificabil în bani: „despre partea financiară, chiar nici nu știu dacă îmi ajunge să iau taxiul până la facultate. Filologii rămân idealiști”.

Adevăratul motiv pentru care dascălii rămân la catedră

Dincolo de generozitate și altruism, profesorul Papadima recunoaște o motivație interioară care îl leagă de catedră și de public. Interacțiunea cu oamenii și transmiterea cunoașterii reprezintă pentru el o ancoră vitală. „E întâi de toate un motiv egoist. Am sentimentul că mă ține în viață. Îmi ține mintea...”, a mărturisit reputatul universitar și a subliniat că actul de a preda îl „apropie de oameni” și îi oferă un sens continuu.

Această implicare permanentă reflectă exact conceptul de educație modernă pe care l-a susținut și la nivel sistemic: „Long life learning” (n.r. - învățarea pe parcursul întregii vieți). 

Profesorul respinge categoric segmentarea tradițională a existenței: „Nu mai putem să ne permitem această împărțire tradițională: ești copil, te joci, după aia înveți și după aia muncești”. În societatea actuală, „învățăm până ieșim din sistem, chiar și la pensie... iată că e redescoperit, nu mai putem supraviețui altfel”.

Învățarea pe tot parcursul vieții

Pentru a ilustra puterea și importanța educației continue, profesorul a dat exemple remarcabile din rândul elitelor intelectuale. A amintit de ilustrul istoric Neagu Djuvara, care „se apucase de facultate la 70 și ceva de ani” și care a demonstrat că setea de cunoaștere nu are vârstă.

Mai mult, profesorul a dezvăluit cum colegele sale de generație, filologi de top, se folosesc de tehnologia modernă pentru a-și menține mintea antrenată zilnic.

„Am mulți colegi... Rodica Zafiu și Ioana Pârvulescu sunt amândouă mari prețuitoare a programului ăsta Duolingo... și tot timpul sunt cu învățat limbi străine”, a povestit amuzat prof. Papadima.

Aceste exemple întăresc convingerea sa că sistemul educațional nu trebuie să producă absolvenți obosiți care, după Bacalaureat, nu mai pun mâna pe o carte, ci oameni care „să rămână cu priceperea și cu plăcerea de a citi” pe tot parcursul vieții lor.

