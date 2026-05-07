Întrebat care este motorul care îl determină să continue această muncă didactică și socială, profesorul a oferit un răspuns plin de candoare și a dezvăluit că motivația sa nu are nicio legătură cu pragmatismul material. „În principiu aș putea să renunț la ele. Nu mai e nicio obligație”, afirmă prof. Papadima. Din punct de vedere financiar, efortul este practic necuantificabil în bani: „despre partea financiară, chiar nici nu știu dacă îmi ajunge să iau taxiul până la facultate. Filologii rămân idealiști”.

CITEȘTE ȘI: Criza profesorilor de excepție din România. Prof. Papadima: „Se descurcă excepțional fără programe, fără manuale. Sunt foarte puțini, n-ai de unde să scoți” / VIDEO

Adevăratul motiv pentru care dascălii rămân la catedră

Dincolo de generozitate și altruism, profesorul Papadima recunoaște o motivație interioară care îl leagă de catedră și de public. Interacțiunea cu oamenii și transmiterea cunoașterii reprezintă pentru el o ancoră vitală. „E întâi de toate un motiv egoist. Am sentimentul că mă ține în viață. Îmi ține mintea...”, a mărturisit reputatul universitar și a subliniat că actul de a preda îl „apropie de oameni” și îi oferă un sens continuu.

Această implicare permanentă reflectă exact conceptul de educație modernă pe care l-a susținut și la nivel sistemic: „Long life learning” (n.r. - învățarea pe parcursul întregii vieți).

Profesorul respinge categoric segmentarea tradițională a existenței: „Nu mai putem să ne permitem această împărțire tradițională: ești copil, te joci, după aia înveți și după aia muncești”. În societatea actuală, „învățăm până ieșim din sistem, chiar și la pensie... iată că e redescoperit, nu mai putem supraviețui altfel”.

VEZI ȘI: Secretul educației din Occident vs. sistemul românesc. Prof. Liviu Papadima: „E o mare atenție asupra încărcăturii pe care profesorul o solicită din partea elevilor” / VIDEO

Învățarea pe tot parcursul vieții

Pentru a ilustra puterea și importanța educației continue, profesorul a dat exemple remarcabile din rândul elitelor intelectuale. A amintit de ilustrul istoric Neagu Djuvara, care „se apucase de facultate la 70 și ceva de ani” și care a demonstrat că setea de cunoaștere nu are vârstă.

Mai mult, profesorul a dezvăluit cum colegele sale de generație, filologi de top, se folosesc de tehnologia modernă pentru a-și menține mintea antrenată zilnic.

„Am mulți colegi... Rodica Zafiu și Ioana Pârvulescu sunt amândouă mari prețuitoare a programului ăsta Duolingo... și tot timpul sunt cu învățat limbi străine”, a povestit amuzat prof. Papadima.

Aceste exemple întăresc convingerea sa că sistemul educațional nu trebuie să producă absolvenți obosiți care, după Bacalaureat, nu mai pun mâna pe o carte, ci oameni care „să rămână cu priceperea și cu plăcerea de a citi” pe tot parcursul vieții lor.