Campionii Stelei din 1986, aplaudați în Parlament la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni
Data publicării: 14:41 06 Mai 2026

Campionii Stelei din 1986, aplaudați în Parlament la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni
Autor: Loredana Iriciuc

Campionii Stelei din 1986, aplaudați în Parlament la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni / FOTO ILUSTRATIV: gov.ro

Foștii jucători ai Stelei au fost primiți în plenul Camerei Deputaților.

Fotbaliștii echipei Steaua București, care au cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, au fost prezenți miercuri în plenul Camerei Deputaților, unde au ocupat locurile din loja oficială și au fost aplaudați de parlamentari. Aleșii au amintit momentul istoric reușit de clubul românesc în urmă cu patru decenii.

„Mâine, 7 mai, se împlinesc 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni de către echipa de fotbal Steaua Bucureşti, prima şi până în prezent singura echipă din România care a obţinut acest trofeu suprem al fotbalului european intercluburi.

Această performanţă realizată în 1986 la Sevilla reprezintă un reper fundamental al excelenţei româneşti şi un simbol al capacităţii României de a se afirma la cel mai înalt nivel internaţional. În loja oficială sunt prezenţi o parte din eroii echipei campioane din 1986”, a transmis preşedintele de şedinţă, Natalia Intotero, potrivit Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Monede noi de la BNR din argint și tombac cuprat dedicate performanței Stelei București. Ce valoare au și când intră în circulație / FOTO

Parlamentarii au vorbit despre moștenirea generației Steaua ’86

După discursul susținut în plen, reprezentanții grupurilor parlamentare au luat cuvântul și au rememorat performanța echipei Steaua București, despre care au spus că rămâne un exemplu pentru generațiile viitoare și un moment important din istoria sportului românesc.

Înainte de momentul din plenul Camerei Deputaților, foștii jucători, antrenori și membri ai staff-ului echipei Steaua 1986 au participat la un eveniment organizat la Palatul Parlamentului de președintele Comisiei pentru tineret și sport din Camera Deputaților.

