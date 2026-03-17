Calificare spectaculoasă în sferturile Ligii Campionilor. Sporting Lisabona a reuşit o remontada contra revelației Bodo/Glimt

Sporting Lisabona, campioana Portugaliei, a reuşit o remontada formidabilă, după ce fusese învinsă la scor de forfait în Norvegia, de Bodo/Glimt cu scorul de 3-0.

Ploaie de goluri în Sporting Lisabona - Bodo/Glimt

Golurile au fost marcate de: Goncalo Inacio, în minutul 34, Pedro Goncalves, în minutul 61, Luis Javier Suarez, minutul 78 - penalty, Maximilian Araujo, minutul 92 şi Rafael Nel, în minutul 120+1.

„Leii" şi-au egalat astfel cea mai bună performanţă a lor în Cupa Campionilor Europeni/Champions League, care s-a întâmplat în sezonul 1982/83.

Cu cine va juca Sporting în sferturile Champions League

Viitoarea adversară a lusitanilor va fi Arsenal Londra care a învins-o cu scorul de 2-0 pe Bayer Leverkusen (scor 1-1 în tur).