Subcategorii în Sport

DCNews Sport Calificare spectaculoasă în sferturile Ligii Campionilor. Sporting Lisabona a reuşit o remontada contra revelației Bodo/Glimt
Data actualizării: 23:58 17 Mar 2026 | Data publicării: 23:44 17 Mar 2026

Calificare spectaculoasă în sferturile Ligii Campionilor. Sporting Lisabona a reuşit o remontada contra revelației Bodo/Glimt
Autor: Andrei Itu

fotbal_57580400 Minge / Foto Pixabay

Sporting Lisabona a reușit să se califice în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după ce a surclasat-o pe Bodo/Glimt cu scorul de 5-0, marţi seara, pe Estadio Jose Alvalade, în manşa secundă a optimilor Champions League.

Sporting Lisabona, campioana Portugaliei, a reuşit o remontada formidabilă, după ce fusese învinsă la scor de forfait în Norvegia, de Bodo/Glimt cu scorul de 3-0.

Ploaie de goluri în Sporting Lisabona - Bodo/Glimt

Golurile au fost marcate  de: Goncalo Inacio, în minutul 34, Pedro Goncalves, în minutul 61, Luis Javier Suarez, minutul 78 - penalty, Maximilian Araujo, minutul 92 şi Rafael Nel, în minutul 120+1.

„Leii" şi-au egalat astfel cea mai bună performanţă a lor în Cupa Campionilor Europeni/Champions League, care s-a întâmplat în sezonul 1982/83.

Cu cine va juca Sporting în sferturile Champions League

Viitoarea adversară a lusitanilor va fi Arsenal Londra care a învins-o cu scorul de 2-0 pe Bayer Leverkusen (scor 1-1 în tur).

liga campionilor
sporting lisabona
uefa champions league
