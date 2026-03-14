Laszlo Balint și-a dat demisia de la Oțelul Galați, după încă o înfrângere în Superliga

FK Csikszereda a învins-o pe Oţelul cu scorul de 3-2 (1-1), sâmbătă seara, la Galaţi, într-un meci din prima etapă a fazei play-out a Superligii de fotbal, iar înfrângerea suferită de dunăreni, pe teren propriu, l-a determinat pe antrenorul Laszlo Balint să-și dea demisia.

Laszlo Balint: „Decizia este finală, azi a fost ultimul meu meci la Oţelul Galaţi”

„Un moment foarte greu pentru echipă şi pentru mine. Legat de meci... nu ştiu dacă e o înfrângere meritată. Sunt trei goluri identice pe aceeaşi zonă, cu vulnerabilitate pe zona defensivă, dar e normal. Când apelăm la Dan Neicu, cu tot respectul pentru el şi atitudinea lui extraordinară... e un jucător venit din ligile de amatori din Germania şi e clar că o echipă cu o calitate precum a lui Csikszereda... Ciucul a arătat bine, dar chiar şi în acest context am arătat bine, am egalat, bară, gol anulat, am avut ocazii de 2-1. La 1-3 am încercat, dar din păcate a fost insuficient.

Remarc atitudinea şi spiritul jucătorilor, chiar dacă a fost o înfrângere. Le-am mulţumit în vestiar, le mulţumesc şi spectatorilor pentru tot ce am simţit în ultima perioadă. Se face un an de când sunt antrenorul acestei echipe, dar din păcate am ajuns la concluzia că e mai bine, în acest moment, probabil şi pentru mine, şi pentru echipă, să ne despărţim. E o situaţie în care probabil e nevoie de un schimb de energie. Am spus-o săptămâna trecută că sunt un luptător care nu renunţă, dar acum probabil grupul are nevoie de un schimb de energie la nivelul vestiarului. Decizia este finală, azi a fost ultimul meu meci la Oţelul Galaţi. Imediat după meci am luat decizia, chiar am avut o scurtă discuţie şi cu conducerea, le-am comunicat decizia mea. Sunt convins că vor termina acest play-out cu fruntea sus şi fără niciun fel de emoţie.

A fost o discuţie amicală şi e un moment greu. În momentele dificile e nevoie de decizii grele şi este decizia mea. Sunt cu conştiinţa împăcată că am făcut ce a depins de mine, dar în ultima perioadă au fost aspecte care ne-au tras mult în jos privind partea sportivă. Le mulţumesc tuturor celor cu care am colaborat şi îmi pare rău că se termină aşa după un meci care trebuia să aibă alt deznodământ. Aici sunt jucători cu calitate şi am convingerea că Oţelul va termina play-out-ul cu fruntea sus şi fără emoţii. Am trăit perioade foarte bune, dar şi grele aici. E un an pe care-l pun în vitrina amintirilor mele”, a declarat Laszlo Balint, după meciul pierdut de oțelari, sâmbătă seară.

FK Csikszereda, victorie în deplasare

Ciucanii au deschis scorul prin Marton Eppel (9), cu un şut din interiorul careului, dar gazdele au egalat repede, prin fundaşul Ne Lopes (15), după ce portarul Eduard Pap a respins mingea şutată de Andrei Ciobanu.

Oaspeţii au trecut din nou în avantaj după pauză, prin internaţionalul maghiar Laszlo Kleinheisler (50), rămas singur cu portarul Cosmin Dur-Bozoancă. Marocanul Soufiane Jebari (62) a înscris al treilea gol al harghitenilor, după o pasă de la Anderson Ceara, la un minut de la intrarea africanului pe teren.

Oţelul a reuşit să reducă ecartul în minutele adiţionale, prin brazilianul Conrado (90+5), dintr-un penalty obţinut tot de el, după ce a fost faultat de Raul Palmeş.

Oţelul a avut şi două bare în acest meci, una la lovitura de cap a lui Gabriel Debeljuh (45+4), iar alta când Răzvan Trif a trimis în stâlpul propriei porţi (84).

În meciurile directe din sezonul regulat, Oţelul a remizat la Miercurea Ciuc (1-1) şi a câştigat la Galaţi cu 3-0, notează Agerpres.

În ultimele cinci meciuri jucate, gălățenii au obținut doar o victorie și o remiză, alături de alte trei înfrângeri.

Oțelul Galați are 21 de puncte, clasându-se pe al patrulea loc în play-out-ul Superligii, în timp ce FK Csikszereda a acumulat 19 puncte, fiind pe a cincea poziție.

