Subcategorii în Sport

DCNews Sport Dinamo - CS Universitatea Craiova. Oltenii obțin un rezultat care îi urcă pe primul loc, devansând Rapid București
Data actualizării: 22:42 19 Mar 2026 | Data publicării: 22:41 19 Mar 2026

Dinamo - CS Universitatea Craiova. Oltenii obțin un rezultat care îi urcă pe primul loc, devansând Rapid București
Autor: Andrei Itu

Victorie mare pentru Universitatea Craiova în Conference League cu FSV Mainz Foto Agerpres / CS Universitatea Craiova

Meciul dintre Dinamo București și CS Universitatea Craiova s-a încheiat cu o victorie la limită a oltenilor, în etapa a doua din play-off.

Unicul gol al partidei dintre Dinamo - CS Universitatea Craiova a fost marcat de Monday Etim, în minutul 45+2. De remarcat este că oltenii au evoluat o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Nicușor Bancu.

CS Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în play-off

După această victorie importantă contra celor de la Dinamo, CS Universitatea Craiova a urcat, din nou, pe primul loc, poziție pierdută în prima etapă a play-off-ului. Craiova are 33 de puncte acumulate și au urcat temporar pe primul loc. 

Când și cu cine joacă Rapid

Rapid Bucureși va juca vineri, contra CFR Cluj, și are 31 de puncte acumulate. Daca va învinge, Rapid va urca, din nou, peste Craiova în clasamentul play-off-ulu.

În urma înfrângerii cu CS Universitatea Craiova, Dinamo București a rămas pe locul șase, ultimul loc în play-off, cu 26 de puncte acumulate.

universitatea craiova
dinamo bucuresti
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 17 minute
George Simion, atacuri explozive la dezbaterea pe buget
Publicat acum 1 ora si 19 minute
”Este suficient o scânteie ca să arunce totul în aer” în România. Adrian Năstase, alertă din societate: Acesta este lucrul cel mai grav
Publicat acum 1 ora si 36 minute
Avertismentul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu: Lucrurile vor rezista până la un anumit punct, după care explodează
Publicat acum 1 ora si 58 minute
Alunecare de teren într-o zonă frecventată de turiști din municipiul Brașov: Acces restricționat
Publicat acum 2 ore si 4 minute
Sfârșit tragic pentru un motociclist maghiar. Era în drumeţie pe Piatra Secuiului când i s-a făcut rău și a căzut ca secerat
 
Cele mai citite știri
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
