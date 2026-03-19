Dinamo - CS Universitatea Craiova. Oltenii obțin un rezultat care îi urcă pe primul loc, devansând Rapid București

Unicul gol al partidei dintre Dinamo - CS Universitatea Craiova a fost marcat de Monday Etim, în minutul 45+2. De remarcat este că oltenii au evoluat o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Nicușor Bancu.

CS Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în play-off

După această victorie importantă contra celor de la Dinamo, CS Universitatea Craiova a urcat, din nou, pe primul loc, poziție pierdută în prima etapă a play-off-ului. Craiova are 33 de puncte acumulate și au urcat temporar pe primul loc.

Când și cu cine joacă Rapid

Rapid Bucureși va juca vineri, contra CFR Cluj, și are 31 de puncte acumulate. Daca va învinge, Rapid va urca, din nou, peste Craiova în clasamentul play-off-ulu.

În urma înfrângerii cu CS Universitatea Craiova, Dinamo București a rămas pe locul șase, ultimul loc în play-off, cu 26 de puncte acumulate.