Subcategorii în Sport

Data actualizării: 08:32 09 Apr 2026 | Data publicării: 08:30 09 Apr 2026

Barcelona - Atletico / PSG - Liverpool, marcate de momente de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu / Rezultate tur ”sferturi” Liga Campionilor
Autor: Andrei Itu

Mircea Lucescu a murit Mircea Lucescu a murit / Foto: Agerpres

Miercuri seara au avut loc meciurile Barcelona - Atletico și PSG - Liverpool, în prima manșă a sferturilor Ligii Campionilor 2026.

Paris Saint-Germain a luat o opţiune pentru semifinalele Ligii Campionilor, după ce a învins cu 2-0 Liverpool, miercuri seara, pe Parc des Princes, în prima manşă a sferturilor de finală.

Campioana en titre a Europei s-a impus prin golurile înscrise de Desire Doue (11) şi Hvicea Kvaraţhelia (65), însă scorul putea fi şi mai mare.

PSG a deschis scorul relativ repede, prin Doue, minutul 11, care l-a surprins pe Mamardaşvili cu un şut la colţul lung. Portarul georgian s-a remarcat şi la şuturile trimise de Kvaraţhelia, în minutul 32 şi Doue în minutul 37.

Singura șansă de a marca a lui Liverpool în meciul cu PSG

Singura şansă notabilă a cormoranilor a fost ratată de Frimpong, în minutul 40, al cărui şut din unghi s-a dus pe lângă bara a doua.

În debutul reprizei a 2-a, Ousmane Dembele, deţinătorul Balonului de Aur, a avut o ratare uriașă de la 10-11 metri, în minutul 43.

Echipa antrenată de Luis Enrique a marcat golul secund prin Kvaraţhelia, în minutul 65) lansat în careu de Neves. PSG a primit şi un penalty (70), la un duel între Konate şi Zaire-Emery, însă arbitrul a revenit asupra deciziei după vizionarea reluărilor video. Dembele a mai ratat o mare ocazie pe final, în minutul 87, şutând în bară.

Moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu

Partida a fost precedată de un moment de reculegere în memoria antrenorului român Mircea Lucescu, decedat marţi seara, la vârsta de 80 de ani. Manşa secundă se va disputa marţi 14 aprilie, pe Anfield.

În sezonul trecut, în drumul său către trofeu, PSG a trecut în optimi de Liverpool, la loviturile de departajare.

Vezi și - Omagiul adus de Real Madrid pentru Mircea Lucescu în timpul meciului cu Bayern Munchen din Liga Campionilor

FC Barcelona, învinsă acasă de Atletico Madrid cu 2-0, în sferturile Ligii Campionilor

FC Barcelona a fost învinsă de Atletico Madrid cu scorul de 2-0 (1-0), pe Camp Nou, miercuri seara, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.

Catalanii au jucat o repriză în zece oameni, însă au dominat jocul de la un capăt la altul, dar fără succes.

Argentinianul Julian Alvarez, în minutul 45, a deschis scorul din lovitură liberă de la 18 metri, după ce arbitrul român Istvan Kovacs l-a eliminat pe Pau Cubarsi pentru fault în postură de ultim apărător la Giuliano Simeone.

Norvegianul Alexander Soerloth, în minutul 70, a semnat al doilea gol al echipei antrenate de Diego Simeone, din centrarea lui Ruggeri.

Englezul Marcus Rashford a fost unul dintre cei mai buni jucători ai gazdelor, având mai multe ocazii de gol, respectiv în minutele 4, 14, 30, 50, cea mai mare fiind în minutul 53, când a trimis excelent din lovitură liberă de la 18 metri, însă portarul Musso a deviat în transversală.

În afara golurilor, Atletico a mai avut un singur şut pe poartă, trimis de Alvarez, în minutul 5, care i-a dat emoţii portarului Joan Garcia.

Echipa antrenată de Hansi Flick a mai fost aproape de gol prin Martin, în minutul 33, Gavi în minutul 59, Araujo în minutul 74, Cancelo în minutul 78 sau Yamal în minutul 79  dar nu a reuşit să înscrie. Astfel, returul din 14 aprilie se anunţă foarte dificil.

Moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu

Meciul a fost precedat de un moment de reculegere în memoria antrenorului român Mircea Lucescu, decedat marţi seara, la vârsta de 80 de ani, notează Agerpres.

