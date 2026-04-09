Începe prohibiția generală a pescuitului în România. Când vor putea pescarii să-și reia activitatea
Data publicării: 09:45 09 Apr 2026

Autor: Iulia Horovei

pescari peste prohibitie Doi pescari. Sursa foto: Agerpres

Începe prohibiția generală a pescuitului în România, joi, 9 aprilie.

Prohibiţia generală a pescuitului în România începe astăzi, 9 aprilie, şi se va extinde în apele de frontieră ale României de joi, 16 aprilie.

„Fir întins” începând cu 8 iunie

Pescarii îşi vor putea relua activitatea pe 8 iunie, măsura stabilită de autorităţi având ca scop protejarea speciilor acvatice în perioada reproducerii.

Ordinul de prohibiţie a pescuitului aprobat de Ministerul Agriculturii şi de cel al Mediului instituţie prohibiţia generală a pescuitului în perioada 9 aprilie - 7 iunie, în toate habitatele naturale, inclusiv în lacurile litorale şi în complexul lagunar Razim-Sinoe.

Prohibiţia pescuitului în apele de frontieră ale României

Prohibiţia pescuitului în apele de frontieră ale României începe vineri, 24 aprilie, şi se va încheia pe data de 7 iunie, cu excepţia apelor care constituie frontiera de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, unde prohibiţia va fi în perioada 16 aprilie - 30 mai.

„Măsurile de prohibiţie au ca scop protejarea resurselor acvatice vii în perioada de reproducere şi asigurarea refacerii naturale a populaţiilor piscicole. Solicităm tuturor persoanelor fizice şi juridice să respecte prevederile legale în vigoare. Nerespectarea acestora atrage răspunderea contravenţională sau penală, conform legislaţiei aplicabile”, se specifică într-un mesaj al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) făcut public pe o reţea de socializare.

Potrivit actului normativ amintit, în perioada 9-19 aprilie, în perimetrul Deltei, pescuitul familial al scrumbiei este permis în anumite zone stabilite de ARBDD, pescarii urmând să folosească maximum două setci, notează Agerpres.

