Ce să mănânci la cină pentru a dormi bine: Obiceiurile de seară care îți distrug somnul

Un studiu al Universității din Granada arată că cina poate influența calitatea somnului, dar și alegerile alimentare de la micul dejun. Cercetarea scoate în evidență o relație bidirecțională între alimentație și somn: ce mănânci seara afectează somnul și odihna, iar somnul de slabă calitate influențează deciziile alimentare din ziua următoare, potrivit 20minutos.es.

Cercetătorii au urmărit timp de două săptămâni persoane cu obezitate, în condiții de viață obișnuită, și au analizat relația dintre cină, micul dejun și calitatea somnului. Aceștia au colectat date despre alimentație și au monitorizat somnul cu ajutorul unor dispozitive speciale pentru a observa comportamente reale influențate de factori precum stresul și rutina zilnică.

Studiul arată că tipul cinei influențează calitatea somnului. Mesele bogate în grăsimi, alcool, carne roșie și prăjeli sunt asociate cu un somn mai slab, în timp ce carbohidrații, peștele gras, uleiul de măsline te pot ajuta să dormi mai bine.

Cercetătorii atrag atenția că studiul este observațional, însă rezultatele susțin ideea că alimentația de seară influențează calitatea somnului. Potrivit acestora, nu contează doar tipul alimentelor alese, ci și cantitatea de mâncare consumată înainte de culcare.

Somnul influențează alegerile alimentare de a doua zi

Studiul arată că un somn de slabă calitate influențează alegerile alimentare din ziua următoare. Persoanele care dorm prost tind să consume mai mult zahăr și mai puține fibre la micul dejun, în timp ce somnul mai lung și mai odihnitor este asociat cu obiceiuri alimentare mai sănătoase. Specialiștii atrag atenția că stresul, utilizarea ecranelor și somnul fragmentat contribuie la problemele de odihnă și afectează refacerea fizică și mentală.

În acest context, dieta apare ca încă un factor în cadrul unui set de obiceiuri care pot îmbunătăți sau agrava somnul. Mâncatul târziu, excesul de mese grele sau consumul de alcool înainte de culcare sunt practici comune care pot perturba ritmurile biologice ale organismului. Chiar și specialiștii în sănătate cardiovasculară recomandă evitarea cinelor copioase cu câteva ore înainte de culcare pentru a facilita recuperarea organismului în timpul nopții.

Prin urmare, studiul realizat de Universitatea din Granada oferă o perspectivă mai largă asupra relației dintre nutriție și somn. Dincolo de diete sau calorii, cercetătorii susțin că micile schimbări zilnice - cum ar fi îmbunătățirea compoziției cinei sau menținerea unor mese mai regulate - ar putea avea efecte pozitive atât asupra somnului, cât și asupra obiceiurilor alimentare din ziua următoare.

