Pentagonul a publicat noi imagini cu OZN-uri. Arhiva a adunat peste 1 miliard de accesări / video

Astăzi, Departamentul de Război a publicat a doua versiune de fișiere declasificate și istorice privind fenomenele anomale neidentificate (UAP), ca parte a Sistemului prezidențial de desegilare și raportare a întâlnirilor cu UAP (PURSUE), potrivit purtătorului de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

Colecția poate fi accesată AICI, iar fișiere suplimentare vor fi publicate în mod continuu.

De la lansarea site-ului pe 8 mai 2026 au existat peste 1 miliard de accesări în întreaga lume, evidențiind nivelurile fără precedent de interes atât pentru acest subiect, cât și pentru efortul istoric de transparență al administrației Trump.

Departamentul de Război și partenerii Petagonului din agenții lucrează activ la a treia versiune de fișiere UAP, care va fi anunțată în viitorul apropiat, a mai transmis Parnell.

????????| Nuevos videos de archivos del Pentágono relacionados con OVNIS/UAP muestran encuentros con fenómenos aéreos no identificados con forma de esfera. pic.twitter.com/trFB2IpJGm — Radar Austral (@RadarAustral_) May 22, 2026

