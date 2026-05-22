Pentagonul a publicat noi imagini cu OZN-uri. Arhiva a adunat peste 1 miliard de accesări / video
Data publicării: 22 Mai 2026

Pentagonul a publicat noi imagini cu OZN-uri. Arhiva a adunat peste 1 miliard de accesări / video
Autor: Ioan-Radu Gava

farfurie zburatoare deasupra junglei Foto: Unsplash
Pentagonul a publicat astăzi cel de-al doilea set de date istorice privind obiectele zburătoare neidentificate.

Astăzi, Departamentul de Război a publicat a doua versiune de fișiere declasificate și istorice privind fenomenele anomale neidentificate (UAP), ca parte a Sistemului prezidențial de desegilare și raportare a întâlnirilor cu UAP (PURSUE), potrivit purtătorului de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

Colecția poate fi accesată AICI, iar fișiere suplimentare vor fi publicate în mod continuu.

De la lansarea site-ului pe 8 mai 2026 au existat peste 1 miliard de accesări în întreaga lume, evidențiind nivelurile fără precedent de interes atât pentru acest subiect, cât și pentru efortul istoric de transparență al administrației Trump.

Departamentul de Război și partenerii Petagonului din agenții lucrează activ la a treia versiune de fișiere UAP, care va fi anunțată în viitorul apropiat, a mai transmis Parnell.

