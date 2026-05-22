Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical (BNS), a criticat modul în care comisiile parlamentare au analizat dosarele legate de programul SAFE și a lansat acuzații dure în acest sens, în cadrul emisiunii „Ce se întâmplă?”, de la DC NEWS. Liderul sindical a susținut că parlamentarii ar fi avut la dispoziție instrumentele necesare pentru a solicita documente suplimentare și pentru a verifica în detaliu contractele și procedurile derulate, însă nu ar fi făcut acest lucru.

Într-un discurs presărat cu avertismente privind impactul financiar pe termen lung asupra României, Dumitru Costin a vorbit despre riscuri majore pentru bugetul de stat și despre posibilitatea ca anumite contracte să ajungă să producă efecte grave asupra finanțelor publice. Acesta a cerut transparență totală și publicarea stenogramelor discuțiilor purtate în cadrul comisiilor parlamentare, afirmând că opinia publică are dreptul să știe cum au fost luate deciziile.

Mai mult, președintele BNS a anunțat că organizația pe care o conduce pregătește o sesizare amplă către Comisia Europeană și către Oficiul European de Luptă Antifraudă, invocând suspiciuni și nevoia unor verificări suplimentare asupra procedurilor și documentelor analizate în cazul SAFE. Declarațiile au venit în contextul unor controverse tot mai intense legate de lipsa de transparență și de modul în care au fost validate anumite decizii cu impact strategic și bugetar major.

Dumitru Costin: Membrii comisiilor parlamentare aveau puterea să ceară următoarele 18 categorii de documente în baza cărora să-și exprime votul

Dumitru Costin: "Membrii comisiilor parlamentare aveau puterea, dreptul, ca membri ai acestor comisii, atunci când domnii aceia simpatici au fost prezenți în fața lor, să ceară următoarele 18 categorii de documente în baza cărora să-și exprime votul. Pentru că au secretizat procesul-verbal, fac apel public către toți cei care ne pot ajuta. Opinia publică trebuie să aibă acces la stenogramele acestei întâlniri, pentru că e o chestiune care ne vizează pe toți în egală măsură. Așa cum am spus, dacă aceste contracte sunt ticălos făcute și ajung să fie descărcate pe bugetul de stat, gândiți-vă că astăzi avem deja un deficit foarte mare, gândiți-vă că plătim și pensii din împrumuturi, împrumutăm de la bugetul de stat pentru bugetul public de pensii, atunci lucrurile nu vor sta bine".

Răzvan Dumitrescu: "Domnul Mugur Isărescu ne-a zis că situația va fi și mai rea".

Dumitru Costin: "Pentru că acum o lună de zile, la Banca Națională, împreună cu organizații din industria de apărare, au avut o reuniune publică în care, inclusiv de la nivel de guvernator, s-a atras atenția asupra riscurilor uriașe pe care acest împrumut le aduce în prezent și viitor pentru România. Oamenii aceia din comisie puteau să ceară o listă cu 18 categorii de documente. Nu o să le zic pe toate, dar o să fac trimitere la unele dintre ele. De exemplu, lista tuturor operatorilor economici identificați inițial pentru fiecare program. Adică, hai să vedem mașini de luptă pentru infanterie, elicoptere, hai să-i vedem pe toți, să vedem cine a ofertat. Atunci, când făceai această operațiune, vedeai dacă acest grup de lucru interministerial și-a făcut treaba sau nu.

Alt exemplu: toate cererile de informații transmise, cu destinatar, date de transmitere și termene de răspuns, pe fiecare dosar. Alt exemplu: toate răspunsurile primite de la operatorii economici, anonimizate, la dosar. Mai mult, documentul de analiză al grupului interministerial SAFE pentru fiecare program, semnat de membrii grupului. Asumați-vă, băieți, lucrurile de acolo".

Costin: Am impresia că toți senatorii și deputații au votat în orb

Răzvan Dumitrescu: "D-asta nu răspundeau când întrebam cine a semnat SAFE-ul până la urmă".

Dumitru Costin: "Da. Atenție, inclusiv justificarea formală a selecției unui singur operator, acolo unde RF-urile, cererile de informații pe care le-au adresat, au fost transmise unui număr restrâns de furnizori. Justifică ce faci cu banii! De ce ai făcut acest lucru? Nu mai era nimeni pe piață? Sunt cei mai frumoși? Ne-au dat cel mai bun preț? Vin cu cele mai mari investiții? Spune ceva! Lămurește-ne! E o zi întreagă care vizează toate componentele. Sunt 18 teme mari și niciuna dintre ele nu e bifată. Niciuna! Sunt tare curios cum au votat oamenii aceia. Am impresia că toți senatorii și deputații au votat în orb, fără să aibă acces la nimic, doar pe discursurile politice ale celor care au fost acolo. Toți cei care ar putea să ajute pe speța asta ar trebui să dea o mână de ajutor în momentul de față".

"Vom trimite sesizare către Comisia Europeană și Oficiul European de Luptă Antifraudă"

Răzvan Dumitrescu: "Asta e situația luată pe axa timpului, cum s-au petrecut evenimentele. Ce urmează?"

Dumitru Costin: "În primul rând, cel mai probabil vor obține rapid un vot în plenul Parlamentului. Tot așa, un vot politic. Nu merge scuza cu criza politică, aici vorbim de Parlament și nu de Guvern. Trebuie să știți că ei discută între ei, chiar dacă îi vedem separați pe ecrane. Ei continuă să discute între ei, cei care au fost în coaliția de guvernare.

Uite altă speță: trebuie să-și dea acordul cei din fosta coaliție pentru a lansa în Parlament proiectul de lege cu salarizarea în sectorul bugetar. Neavând guvern în funcție, nici ordonanțe, nici proiect de lege în Parlament, atunci trebuie să convină între ei dacă textul e bun. Urmează dezbateri între ei. O să-l trimită ca inițiativă parlamentară și o să-l semneze toate partidele din fosta coaliție. Noi lucrăm în momentul de față la o sesizare mai amplă.

Pe lângă intervenția de la Curtea Constituțională, în dosarul care înțeleg că a luat ființă, noi venim și cu elemente suplimentare. O să convoc săptămâna viitoare Biroul Național Confederal, pentru că trebuie să iau acordul Confederației, și trimitem sesizare către Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă, ca măcar lucrurile să fie modificate. Riscul de a nu face nimic și de a te trezi că ai plătit sume mari de bani, în baza unor contracte care se dovedesc ulterior, din investigațiile Comisiei, din investigațiile făcute de OLAF la un moment dat, că sunt ticăloase, atunci intrăm într-o groapă uriașă. Încercăm să diminuăm riscurile".

