Subcategorii în Sanatate

Alexandru Rogobete, apel la formarea rapidă a unui nou Guvern: „Pierdem toți. Deja am început să pierdem"
Data publicării: 22 Mai 2026

Alexandru Rogobete, apel la formarea rapidă a unui nou Guvern: „Pierdem toți. Deja am început să pierdem”
Autor: Alexandra Firescu

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susținând o conferință de presă. Sursa foto: Agerpres
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut apel la decidenții politici pentru a reveni la aceeași masă a negocierilor, în săptămâna în care președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu partidele parlamentare la Cotroceni pentru consultări, în vederea formării unui nou Executiv, după demisia prin moțiune de cenzură a Guvernului Bolojan.

Alexandru Rogobete cere formarea unui nou Guvern cât mai repede, în contextul în care instabilitatea politică determină efecte negative țării noastre.

Acesta a punctat, într-o postare pe rețelele de socializare, că refuză să creadă că oamenii politici nu dau dovadă de „maturitate și responsabilitate” și că aceștia nu pot renunța la „mituri și salvatori mesianici”, afirmații făcute în săptămâna în care președintele Nicușor Dan a organizat consultări la Palatul Cotroceni, pentru formarea unui nou Guvern.

„Cred mult în oameni. În capacitatea noastră de a găsi resurse și de a repara ce pare ireconciliabil, stricat sau iremediabil. De aceea, aici și acum am decis să transmit un mesaj prin care cer ceea ce pare imposibil de dat: o nouă investiție de încredere în România noastră, a tuturor, pro-occidentală, onestă și demnă și performantă. Avem nevoie de o țară cu un Guvern funcțional, cu putere de decizie și curaj. Refuz să cred că, în momentul critic în care proiecte de miliarde pentru români atârnă de un fir de ață, nu avem maturitatea și responsabilitatea de a renunța la mituri și salvatori mesianici în favoarea unei construcții stabile și funcționale”, a scris fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Rogobete: „Dacă alegem calcule meschine, orgolii nesfârșite sau iluzii îndepǎrtate vom plăti, cu toții”

„Am intuiția care îmi spune că, indiferent de emoția de moment, la final, pierdem toți. Deja am început să pierdem. Un singur exemplu: proiecte și parteneriate strategice puse la grea încercare de orgoliile care alimentează lupta politică. Greșit! Dacă mandatele mele publice la ministerul Sănătății m-au învățat ceva este că numai atunci când livrezi ce ai promis poți să generezi încredere. Restul e publicitate sau marketing, cum vreți să-i spuneți. Atunci când ești într-o funcție de responsabilitate publică, orgoliul și confortul tău ajung pe ultimul loc, nu pe primul”, a mai transmis Rogobete.

Acesta a mai adăugat că revenirea la aceeași masă a decidenților politici va câștiga, pe cât posibil, încrederea românilor.

„Am încredere în oameni și îmi permit să fac un apel public către fiecare politician, om politic, decident, în parte care crede în construcția României pro-occidentale. Înțeleg că este greu, înțeleg că tranșeele par atât de adânc săpate încât nu poți ieși din ele, dar orgoliile mari au, mai tot timpul, mize mici. Dacă ne găsim împreună drumul corect și responsabil acum, românii ne vor aprecia, în limitele încrederii pe care o câștigăm, prin fapte. Dacă alegem calcule meschine, orgolii nesfârșite sau iluzii îndepǎrtate vom plăti, cu toții”, a mai punctat fostul ministru al Sănătății.

