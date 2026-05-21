DCNews Politica Georgiana Teodorescu, mesaj din plenul Comisiei Europene. "În România reală, oamenii nu trăiesc din hârtii şi sloganuri"
Data publicării: 21 Mai 2026

Georgiana Teodorescu, mesaj din plenul Comisiei Europene. "În România reală, oamenii nu trăiesc din hârtii şi sloganuri"
Autor: Florin Răvdan

Georgiana Teodorescu, europarlamentar în Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), a dat un mesaj tranşant în plenul Comisiei Europene.

Potrivit acesteia, Uniunea Europeană trebuie să asculte vocea oamenilor simpli, înainte de a face strategii anti-sărăcie. În plus, transmite Georgiana Teodorescu, drama din estul Europei nu este vizibilă. 

"Doamna comisar, toată lumea vorbeşte despre strategii, statistici, rapoarte, dar în România reală oamenii nu trăiesc din hârtii şi sloganuri europene. România a ajuns, din păcate, una dintre cele mai sărace ţări din Europa, iar românii plătesc, chiar acum când vorbesc, cel mai mare preţ la energie de pe continent. În fiecare lună, milioane de oameni aleg între a-şi încălzi locuinţa şi a pune mâncare pe masă. Ştiţi ce înseamnă asta? Înseamnă un sfert de milion de copii care merg la culcare flămânzi. Înseamnă pensionari care sting lumina ca să îşi poată cumpăra medicamente. 

Înseamnă părinţi care muncesc din greu şi tot nu îşi permit un trai decent. Puterea de cumpărare a românilor s-a prăbuşit alarmant, iar oamenii şi-au pierdut speranţa. 

Românii nu cer privilegii, cer doar dreptul la o viaţă decentă. Dar de aici, de la Bruxelles, nu se vede drama din estul Europei. Se construiesc strategii anti-sărăcie, fără să se asculte de fapt vocea celor săraci. 

Se vorbeşte despre cifre, dar se uită oamenii. 

Dacă Uniunea Europeană nu a uitat pentru ce a fost creată, atunci trebuie să înceapă să lupte pentru cetăţenii ei, şi nu pentru cei ai altor state", a declarat Georgiana Teodorescu. 

