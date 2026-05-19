€ 5.2270
|
$ 4.4991
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2270
|
$ 4.4991
 
DCNews Politica Fermierii, protest la Strasbourg, în fața Parlamentului European. Apelul Georgianei Teodorescu pentru industria fertilizatorilor: CE să dea banii! VIDEO
Data publicării: 19 Mai 2026

Fermierii, protest la Strasbourg, în fața Parlamentului European. Apelul Georgianei Teodorescu pentru industria fertilizatorilor: CE să dea banii! VIDEO
Autor: Roxana Neagu

Fermierii, protest la Strasbourg/ Georgiana Teodorescu, ECR Fermierii, protest la Strasbourg/ Georgiana Teodorescu, ECR
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Este protest la Strasbourg astăzi. Europarlamentara Georgiana Teodorescu este prezentă, printre fermieri.

Fermierii protestează în fața Parlamentului European, la Strasbourg. Ei caută soluții la criza generată de dependența de importuri pentru îngrășăminte și de prețurile aproape dublate la îngrășămintele provenite din import, ca urmare a închiderii combinatelor europene. Printre cei prezenți, se află și europarlamentara ECR, Georgiana Teodorescu

”Suntem depedenți de importuri din afara UE”

”Suntem la protest, la Strasbourg, alături de fermieri. S-au adunat oamenii să protesteze în fața Parlamentului pentru că industria producției de fertilizatori nu este, în niciun fel, sprijinită de Comisia Europeană și, în loc să securizăm această industrie pentru securitatea alimentară a UE, suntem dependenți de importuri din afara UE” a spus europarlamentara ECR, Georgiana Teodorescu. 

Arătând spre bannerele cu Ursula von der Leyen, aceasta a remarcat: ”Iată bannerele, oamenii sunt nemulțumiți de Ursula von der Leyen și de politicile pe care le-a adus. Susținem fermierii români, susținem industria fertilizatorilor, cerem oficial Comisiei Europene să dea bani pentru deschiderea și redeschiderea combinatelor închise pentru producție de fertilizatori”. 

Europarlamentara Georgiana Teodorescu chiar a urcat pe scenă, în fața fermierilor, cărora le-a amintit că a fost alături de ei și când au protestat față de acordul Mercosur. ”Două luni mai târziu, când primul transport de pui a venit în Europa, l-au livrat în Grecia și au descoperit că avea Salmonella. Acum, au descoperit că nu este bună nici carnea de vită venită din Brazilia și au suspendat-o. Asta înseamnă că am avut dreptate, am avut dreptate să protestăm împotriva acordului Mercosur, am avut dreptate să spunem că fermierii noștri merită respect. Acum, suntem iar aici,  în fața Parlamentului European, să spunem că fermierii europeni merită respect și o mai bună legislație în fertilizatori și suport financiar în redeschiderea producției fertilizatorilor europeni. Acum producem 40, poate 50% din toți fertilizatorii folosiți în UE, ceea ce înseamnă că suntem dependenți de cumpărarea fertilizatorilor din afara UE. Acesta nu este ajutor real pentru fermierii noștri, nu este securitate alimentară” le-a transmis Georgiana Teodorescu europarlamentarilor. 

Fermierii, protest la Strasbourg, în fața Parlamentului European. Apelul Georgianei Teodorescu pentru industria fertilizatorilor: CE să dea banii! VIDEO

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

georgiana teodorescu
protest
strasbourg
fermieri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Bani din SAFE pentru firma unde lucrează consilierul Oanei Gheorghiu. Bogdan Chirieac: Cel puțin conflict de interese
Publicat acum 9 minute
Caz șocant Capitală: Un antrenor de box a violat 3 ani la rând o elevă
Publicat acum 16 minute
Un oraș își plătește locuitorii să renunțe la mașini. Cât primesc cetățenii pentru un an fără autoturism
Publicat acum 33 minute
Firma unde lucrează Cristian Băcanu, consilierul Oanei Gheorghiu, 19.000 de euro pentru consultanță pe SAFE. PSD acuză breșă de securitate în Guvern: Ilie Bolojan să răspundă
Publicat acum 47 minute
Chindia Târgoviște - Farul Constanța și FC Hermannstadt - FC Voluntari, în prima manșă a barajului de menținere/promovare în Superligă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 23 minute
Atac armat într-o destinație de vacanță iubită de români: Cel puţin 8 morţi, inclusiv copii, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o autogară
Publicat acum 7 ore si 16 minute
Horoscop 19 mai 2026. Venus intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 14 minute
Doliu în lumea animațiilor: S-a stins vocea care a marcat copilăria a milioane de oameni
Publicat acum 2 ore si 38 minute
Culise din consultările AUR - Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni. Dan Dungaciu, pentru DCNews: Asta a fost discuția
Publicat acum 4 ore si 43 minute
Băiatul de 5 ani găsit după două zile în pădure a fost externat. Ce dorință a avut la ieșirea din spital. Părinții, mărturii emoționante
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close