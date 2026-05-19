Fermierii, protest la Strasbourg, în fața Parlamentului European. Apelul Georgianei Teodorescu pentru industria fertilizatorilor: CE să dea banii! VIDEO

Fermierii protestează în fața Parlamentului European, la Strasbourg. Ei caută soluții la criza generată de dependența de importuri pentru îngrășăminte și de prețurile aproape dublate la îngrășămintele provenite din import, ca urmare a închiderii combinatelor europene. Printre cei prezenți, se află și europarlamentara ECR, Georgiana Teodorescu.

”Suntem depedenți de importuri din afara UE”

”Suntem la protest, la Strasbourg, alături de fermieri. S-au adunat oamenii să protesteze în fața Parlamentului pentru că industria producției de fertilizatori nu este, în niciun fel, sprijinită de Comisia Europeană și, în loc să securizăm această industrie pentru securitatea alimentară a UE, suntem dependenți de importuri din afara UE” a spus europarlamentara ECR, Georgiana Teodorescu.

Arătând spre bannerele cu Ursula von der Leyen, aceasta a remarcat: ”Iată bannerele, oamenii sunt nemulțumiți de Ursula von der Leyen și de politicile pe care le-a adus. Susținem fermierii români, susținem industria fertilizatorilor, cerem oficial Comisiei Europene să dea bani pentru deschiderea și redeschiderea combinatelor închise pentru producție de fertilizatori”.

Europarlamentara Georgiana Teodorescu chiar a urcat pe scenă, în fața fermierilor, cărora le-a amintit că a fost alături de ei și când au protestat față de acordul Mercosur. ”Două luni mai târziu, când primul transport de pui a venit în Europa, l-au livrat în Grecia și au descoperit că avea Salmonella. Acum, au descoperit că nu este bună nici carnea de vită venită din Brazilia și au suspendat-o. Asta înseamnă că am avut dreptate, am avut dreptate să protestăm împotriva acordului Mercosur, am avut dreptate să spunem că fermierii noștri merită respect. Acum, suntem iar aici, în fața Parlamentului European, să spunem că fermierii europeni merită respect și o mai bună legislație în fertilizatori și suport financiar în redeschiderea producției fertilizatorilor europeni. Acum producem 40, poate 50% din toți fertilizatorii folosiți în UE, ceea ce înseamnă că suntem dependenți de cumpărarea fertilizatorilor din afara UE. Acesta nu este ajutor real pentru fermierii noștri, nu este securitate alimentară” le-a transmis Georgiana Teodorescu europarlamentarilor.

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.