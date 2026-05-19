Subcategorii în Sport

DCNews Sport Fotbal Chindia Târgoviște - Farul Constanța și FC Hermannstadt - FC Voluntari, în prima manșă a barajului de menținere/promovare în Superligă
Data publicării: 19 Mai 2026

Chindia Târgoviște - Farul Constanța și FC Hermannstadt - FC Voluntari, în prima manșă a barajului de menținere/promovare în Superligă
Autor: Crişan Andreescu

 Chindia Târgoviște și FC Hermannstadt vor juca pe teren propriu cu Farul Constanța, respectiv FC Voluntari, partidele din prima manșă a barajului pentru menținerea/promovarea în Superligă, potrivit FRF.

Ordinea meciurilor, care se vor disputa în sistem tur-retur, a fost stabilită printr-o tragere la sorți care a avut loc, marți, la Casa Fotbalului .

În urma tragerii la sorți, ordinea partidelor este următoarea:

Manșa tur
Chindia Târgoviște - Farul Constanța
FC Hermannstadt - FC Voluntari

Manșa retur
Farul Constanța - Chindia Târgoviște
FC Voluntari - FC Hermannstadt

Barajul se va disputa în dublă manșă, în 23 și 31 mai. Programul final al meciurilor va fi anunțat ulterior, în funcție de opțiunile deținătorilor de drepturi, potrivit Agerpres.

