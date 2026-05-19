Chindia Târgoviște - Farul Constanța și FC Hermannstadt - FC Voluntari, în prima manșă a barajului de menținere/promovare în Superligă

Ordinea meciurilor, care se vor disputa în sistem tur-retur, a fost stabilită printr-o tragere la sorți care a avut loc, marți, la Casa Fotbalului .

În urma tragerii la sorți, ordinea partidelor este următoarea:

Manșa tur

Chindia Târgoviște - Farul Constanța

FC Hermannstadt - FC Voluntari

Manșa retur

Farul Constanța - Chindia Târgoviște

FC Voluntari - FC Hermannstadt

Barajul se va disputa în dublă manșă, în 23 și 31 mai. Programul final al meciurilor va fi anunțat ulterior, în funcție de opțiunile deținătorilor de drepturi, potrivit Agerpres.