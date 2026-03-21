Modificare în lotul României pentru barajul cu Turcia

Mihai Popa s-a prezentat la lot cu o problemă musculară, iar staff-ul medical a hotărât că nu va putea fi recuperat în timp util. În aceste condiții, selecționerul Mircea Lucescu l-a convocat pe Cătălin Căbuz, de la FC Argeș, se transmite pe pagina de Facebook a echipei naţionale.

Reamintim că Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lotul de jucători convocat pentru partida Turcia - România, din semifinalele play-off-ului pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, dintre fotbaliştii convocaţi 12 evoluând în străinătate şi 14 fiind legitimaţi la echipele din Superliga României.

Trei dintre jucători sunt debutanţi, portarul Mihai Popa, fundaşul Andrei Coubiş şi atacantul Marius Coman, ultimii doi fiind convocaţi în premieră.

Lotul de jucători convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru partida cu Turcia:

Portari: Ionuţ Radu (Celta de Vigo), Marian Aioani (Rapid), Mihai Popa (CFR Cluj);

Fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep FK), Radu Drăguşin (Tottenham), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiţă (Hannover 96), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Andrei Coubiş (Universitatea Cluj), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt);

Mijlocaşi: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos), Răzvan Marin (AEK Atena), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Florin Tănase (FCSB), Ianis Hagi (Alanyaspor), Dennis Man (PSV), Alexandru Dobre (Rapid), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor), Claudiu Petrila (Rapid), Ştefan Baiaram (Universitatea Craiova);

Atacanţi: Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB), Marius Coman (UTA Arad).

Când şi cu cine joacă România

Echipa naţională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcţie de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naţionala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.