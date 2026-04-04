DCNews Sport Gigi Becali, dezamăgit de FCSB: "Poate a venit momentul să mă retrag"
Data publicării: 10:00 04 Apr 2026

Gigi Becali, dezamăgit de FCSB: "Poate a venit momentul să mă retrag"
Autor: Bogdan Bolojan

gigi-becali_99265200 Gigi Becali - Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Înfrângerea suferită de FCSB în fața celor de la FC Botoșani a provocat o reacție extrem de dură din partea finanțatorului Gigi Becali.

La finalul partidei, patronul roș-albaștrilor a declarat că ia în calcul retragerea definitivă din fotbal dacă echipa nu reușește să își revină sub comanda lui Mirel Rădoi. 

Chiar dacă FCSB conducea cu 2-1, partida s-a schimbat radical după pauză, atunci  când moldovenii au pus presiune constantă pe defensiva roș-albaștrilor. Francezul Hervin Ongenda a reușit o dublă, iar în minutul 68 a adus echipa gazdă în avantaj.

Lovitura decisivă a venit în minutul 78, când Mailat a marcat golul victoriei pentru FC Botoșani. Reușita a fost posibilă după o eroare uriașă comisă de Andre Duarte, moment care a pecetluit înfrângerea FCSB și a amplificat tensiunea din tabăra echipei patronate de Gigi Becali.

Rezultatul l-a iritat profund pe finanțatorul clubului, care a vorbit deschis despre o posibilă retragere din fotbal, în cazul în care situația echipei nu se îmbunătățește.

Becali: „Dacă văd că nu se poate redresa, poate a venit momentul să mă retrag”

La scurt timp după meci, Gigi Becali a avut un discurs apăsat și a lăsat să se înțeleagă că răbdarea sa se apropie de limită.

„Dacă văd că nu se poate redresa, poate a venit momentul să mă retrag, să scăpați de mine. Retragere înseamnă ’la revedere eu’ în fotbal. Nu știu, vând echipa, văd eu. Ce să fac, să fiu râs în play-out. Niciodată! Ori sunt numărul 1, ori nu sunt. Am fost numărul 1 și am demonstrat. Dacă nu mai pot să fiu... că mă depășește, a avansat fotbalul, nu mai pot eu, a crescut fotbalul, metode, toate, eu nu mai pot”, a declarat acesta la Digi Sport.

Patronul FCSB a continuat într-o notă pesimistă și a sugerat că evoluția fotbalului modern, dominat de tehnologie și metode noi de pregătire, îl face să se simtă depășit.

„Nu mai sunt de actualitate în fotbalul ăsta. E multă tehnologie. Nu mai merge așa, nu ai cum. La ora asta, ca încasări sunt mulțumit, dar e mare rușine că suntem în play-out”.

Becali a mai spus că pasiunea cu care urmărea odinioară meciurile FCSB s-a diminuat, însă poziția echipei în clasament rămâne un motiv de mare frustrare.

„Nu mai emoții, m-am uitat așa să văd meciul… Nu mai trăiesc fotbalul așa… Mă deranjează că sunt în play-out.”

