Louis Munteanu a marcat primul gol pentru DC United în meciul contra Orlando City / Video

Louis Munteanu, titular pentru DC United în meciul contra Orlando City, a reușit să marcheze în minutul 84. Mai mult, Louis Munteanu a avut mai multe ocazii de a marca și a fost ales omul meciului DC United - Orlando City, încheiat cu scorul de 2-2.

Louis Munteanu levels late! ????@dcunited make it 2-2 at home! pic.twitter.com/MMdRCPMnui — Major League Soccer (@MLS) April 26, 2026

Louis Munteanu l-a impresionat pe antrenorul de la DC United după meciul cu Orlando City

Louis Munteanu a revenit după accidentarea suferită cu un gol în meciul DC United - Orlando City. El a fost trimis în teren din primul minut, marcând un gol, și primind laude de la antrenorul Rene Weiler.

"(n.red. despre Louis Munteanu) Pentru jucătorii tineri, în general, nu este atât de ușor. Joci într-o țară străină aici, în Statele Unite, unde jocul este foarte fizic. Deci nu este singurul jucător care a intrat cu unele probleme la început.

A fost accidentat de două ori și nu s-a antrenat în ultimele 10 zile cu echipa. Dar a făcut un meci bun și mă bucur pentru el pentru că i-am văzut efortul, angajamentul cu care a luptat și a făcut un pas înainte față de ultimele luni.

Pentru un atacant este important să marcheze goluri. Mă bucur pentru el și pentru echipă", a spus antrenorul Rene Weiler, după meciul DC United - Orlando City.