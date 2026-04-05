Vești tot mai rele despre Mircea Lucescu. Fiul său, Răzvan Lucescu, ar fi venit, de urgență, din Grecia

Mircea Lucescu a fost mutat la Terapie Intensivă, în această dimineață, a confirmat Spitalul Universitar de Urgență București. Familia fostului selecționer este la spital, iar fiul său a venit de urgență din Grecia, arată ultimele informații transmise de Golazo.

Vineri, Mircea Lucescu trebuia să fie externat. Atunci, a suferit un infarct miocardic. Informațiile, pe surse, de vineri arătau că fostul selecționar ar fi trecut prin al doilea infarct în aceeași zi.

În vârstă de 80 de ani, el este și sub tratament oncologic. A fost internat de urgență duminica trecută, după ce i s-a făcut rău, leșinând în timpul antrenamentelor, în Mogoșoaia. El nu a stat pe bancă la meciul Slovacia- România, iar, în acest moment, perspectivele sunt tulburătoare.

În această dimineață, Mircea Lucescu a fost dus la ATI, după ce s-a starea sa s-a înrăutățit brusc și nu ar mai fi răspuns tratamentelor.

Răzvan Lucescu, fiul fostului selecționer, ar fi trebuit să aterizeze la această oră, la București. El a revenit din Grecia, de urgență, deși este antrenor al PAOK, echipă care joacă în această seară, de la 19:00, cu Panathinaikos, în prima etapă din play-off-ul primei ligi din Grecia. Revenirea fiului lui Răzvan Lucescu sugerează că starea acestuia este gravă.

La spital a ajuns și Marius Șumudică: ”Nu mai pot sta acasă, trebuie să fiu lângă nea Mircea. Mi-a fost ca un tată toată viaţa” a spus el pentru Fanatik. Și Mihai Stoichiță a ajuns la spital, acolo unde este și familia lui Mircea Lucescu.