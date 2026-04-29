DCNews Stiri Legea „Novak”, declarată neconstituțională de CCR: Cota de 40% sportivi români, considerată discriminatorie
Data actualizării: 16:43 29 Apr 2026 | Data publicării: 16:31 29 Apr 2026

Autor: Iulia Horovei

legea novak fotbal superliga Doi jucători ai echipei Petrolul Ploiești și un fotbalist al FCSB, meci în Superliga României. Legea „Novak”, declarată neconstituțională de CCR. Sursa foto: Agerpres

Curtea Constituţională a României (CCR) a admis, miercuri, cu majoritate de voturi, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă în competiţiile naţionale oficiale să fie români, cunoscută drept „Legea Novak”.

Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, Agerpres, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de preşedinte şi a constatat că Legea pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 69/2000 este neconstituţională întrucât încalcă dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în Uniunea Europeană, creând un tratament juridic mai favorabil pentru sportivii români în raport cu sportivii europeni.

„Curtea Constituţională a reţinut că dispoziţiile art.37 ind.1 din Legea 69/2000, introduse prin art.I pct.1 din legea supusă controlului de constituţionalitate, prevăd obligaţia federaţiilor sportive naţionale de a stabili o pondere a participării sportivilor de performanţă români în competiţiile sportive naţionale oficiale, la sporturile de echipă, care nu poate fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanţi. Curtea a observat că această reglementare are ca rezultat limitarea posibilităţii cetăţenilor din alte membre ale Uniunii Europene de a fi incluşi în echipe în cadrul acestui tip de competiţii, creând un obstacol în exercitarea dreptului lor la liberă circulaţie. Prin urmare, Curtea a constatat că este încălcat art.148 alin.(2) privind integrarea României în Uniunea Europeană, prin raportare la art.18, privind nediscriminarea şi art.45 referitor la libera circulaţie a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene şi prin raportare la art.15, referitor la libertatea de alegere a ocupaţiei şi dreptul la muncă, şi art.21 alin.(2), privind nediscriminarea pe motive de cetăţenie, din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene", se precizează în comunicat.

Totodată, Curtea Constituţională a observat că celelalte dispoziţii ale Legii pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 69/2000 se află în strânsă legătură cu dispoziţiile art.I pct.1 din această lege, fiind neconstituţionale pentru aceleaşi considerente.

Nicușor Dan a sesizat legea la CCR

Președintele Nicușor Dan a transmis la finalul anului trecut o sesizare de neconstituţionalitate asupra acestei legi, motivând că actul normativ este discriminatoriu.

„Susţin ferm obiectivul de a încuraja şi dezvolta sportul românesc, de a sprijini tinerii sportivi şi de a investi în formarea lor. Aceste scopuri sunt legitime şi necesare. Totuşi, ele trebuie realizate cu respectarea Constituţiei României şi a dreptului Uniunii Europene, la care România este parte", a spus, la acel moment, şeful statului.

Legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării şi libera circulaţie a lucrătorilor, consacrate atât de Constituţie, cât şi de tratatele europene, prin raportarea directă la cetăţenia sportivilor, dar afectează şi dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competiţiile naţionale, argumenta şeful statului.

„Experienţa altor state europene şi regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formaţi local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetăţenie, ci prin investiţii în academii, centre de juniori şi programe de formare”, sublinia Nicuşor Dan.

