Cristi Chivu, criză de nervi și cartonaș roșu, după faza în care Inter a fost egalată

Cristian Chivu a trăit un final tensionat pe banca lui Inter Milan, după remiza 1-1 cu Atalanta BC, într-un meci din etapa a 29-a a Serie A. Formația nerazzurră a condus mare parte din partidă, dar a primit gol în minutul 83, într-o fază contestată vehement de antrenorul român, care a fost eliminat de arbitru după proteste.

Inter traversează o perioadă dificilă în campionat. Etapa precedentă a adus o înfrângere cu 0-1 în derby-ul cu AC Milan, rezultat care a redus avantajul din fruntea clasamentului la doar șapte puncte și a alimentat temerile unor comentatori din Italia că liderul ar putea pierde ritmul din prima parte a sezonului. Meciul de pe stadionul Stadio Giuseppe Meazza contra Atalantei se anunța un test important, iar Inter a avut mult timp partida sub control, fără să obțină însă victoria.

Lipsită de doi titulari importanți, Hakan Çalhanoğlu și Lautaro Martínez, ambii accidentați, echipa lui Chivu a început meciul în atac și a dominat posesia încă din primele minute. Presiunea s-a concretizat în minutul 26. O greșeală în defensiva oaspeților a trimis mingea la Francesco Pio Esposito, care a șutat puternic din interiorul careului. Portarul Marco Carnesecchi a încercat să respingă, dar balonul a intrat în poartă, iar Inter a trecut în avantaj.

Chivu a primit două cartonașe galbene la aceeași fază

După gol, ritmul partidei a scăzut. Gazdele au controlat jocul și nu au permis multe ocazii adversarilor până la pauză. În repriza a doua, Inter a continuat să gestioneze avantajul, iar Atalanta a găsit cu greu spații în apropierea porții apărate de Yann Sommer. Echipa pregătită de Raffaele Paladino a început să riște mai mult abia pe finalul meciului.

Momentul care a schimbat totul a venit în minutul 83. Denzel Dumfries a căzut după un duel cu Kamaldeen Sulemana, iar jucătorii lui Inter au cerut fault. Arbitrul a lăsat jocul să continue. Sulemana a rămas singur cu Sommer, portarul elvețian a respins primul șut, însă mingea a ajuns la Nikola Krstović, care a împins balonul în poarta goală.

Decizia a stârnit reacții furioase pe banca gazdelor. Cristi Chivu a protestat vehement la adresa arbitrajului, iar centralul i-a arătat două cartonașe galbene, la interval de doar două minute.