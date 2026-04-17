Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Rouen (WTA): victorie clară cu Anna Bondar

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Rouen (Franţa),, vineri seara, după ce a învins-o pe maghiara Anna Bondar, cu 7-6 (7/2), 6-2. Turneul de la Rouen este dotat cu premii totale de 246.388 de euro

Sorana Cîrstea (36 ani, 26 WTA), a doua favorită, s-a impus după o oră şi 39 de minute.

Românca are acum 3-0 în meciurile directe cu Anna Bondar (28 ani, 64 WTA), după ce a mai învins-o în 2019 în primul tur la Budapesta, cu 4-6, 6-3, 6-4, şi în anul 2022 în sferturi la Lyon, cu 6-3, 6-3.

Câte puncte WTA a acumulat Sorana Cîrstea după victoria din sferturile turneului WTA 250 de la Rouen

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 12.331 de euro şi 98 de puncte WTA.

În penultimul act, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe cvainecunoscuta jucătoare ucraineană Veronika Podrez, care a câştigat cu 6-4, 6-1 în faţa britanicei Katie Boulter. Va fi prima confruntare dintre Cîrstea şi Podrez (19 ani, 209 WTA), care le-a mai învins la Rouen pe americanca Sloane Stephens şi pe italianca Elisabetta Cocciaretto.

Cine va juca în cealaltă semifinală de la turneul WTA 250 de la Rouen (Franţa)

În cealaltă semifinală, Marta Kostiuk o va întâlni pe Tatjana Maria.

Rezultatele înregistrate, vineri, în sferturi la Open Capfinances Rouen Metropole (zgură):

Marta Kostiuk (Ucraina/N.1) - Ann Li (SUA/N.5) 6-0, 6-7 (4/7), 6-3

Tatjana Maria (Germania) - Irina Şimanovici (Belarus) 7-6 (7/5), 6-2

Veronika Podrez (Ucraina) - Katie Boulter (Marea Britanie) 6-4, 6-1

Sorana Cîrstea (România/N.2) - Anna Bondar (Ungaria) 7-6 (7/2), 6-2, notează Agerpres.