Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Rouen (WTA): victorie clară cu Anna Bondar

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Rouen (Franţa),, vineri seara, după ce a învins-o pe maghiara Anna Bondar, cu 7-6 (7/2), 6-2. Turneul de la Rouen este dotat cu premii totale de 246.388 de euro
Sorana Cîrstea (36 ani, 26 WTA), a doua favorită, s-a impus după o oră şi 39 de minute.
Românca are acum 3-0 în meciurile directe cu Anna Bondar (28 ani, 64 WTA), după ce a mai învins-o în 2019 în primul tur la Budapesta, cu 4-6, 6-3, 6-4, şi în anul 2022 în sferturi la Lyon, cu 6-3, 6-3.
Cîrstea şi-a asigurat un cec de 12.331 de euro şi 98 de puncte WTA.
În penultimul act, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe cvainecunoscuta jucătoare ucraineană Veronika Podrez, care a câştigat cu 6-4, 6-1 în faţa britanicei Katie Boulter. Va fi prima confruntare dintre Cîrstea şi Podrez (19 ani, 209 WTA), care le-a mai învins la Rouen pe americanca Sloane Stephens şi pe italianca Elisabetta Cocciaretto.
În cealaltă semifinală, Marta Kostiuk o va întâlni pe Tatjana Maria.
Rezultatele înregistrate, vineri, în sferturi la Open Capfinances Rouen Metropole (zgură):
Marta Kostiuk (Ucraina/N.1) - Ann Li (SUA/N.5) 6-0, 6-7 (4/7), 6-3
Tatjana Maria (Germania) - Irina Şimanovici (Belarus) 7-6 (7/5), 6-2
Veronika Podrez (Ucraina) - Katie Boulter (Marea Britanie) 6-4, 6-1
Sorana Cîrstea (România/N.2) - Anna Bondar (Ungaria) 7-6 (7/2), 6-2, notează Agerpres.
de Anca Murgoci
