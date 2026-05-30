€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Finala Ligii Campionilor: Paris Saint-Germain 1 - 1 Arsenal: Kai Havertz a deschis scorul în minutul 5 / Dembele egalează din penalti / livetext
Data publicării: 30 Mai 2026

Finala Ligii Campionilor: Paris Saint-Germain 1 - 1 Arsenal: Kai Havertz a deschis scorul în minutul 5 / Dembele egalează din penalti / livetext
Autor: Ioan-Radu Gava

spectatori in tribune Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Paris Saint-Germain și Arsenal joacă, sâmbătă seara, în finala Ligii Campionilor.

Update: 

Minutul 65: Ousmane Dembele (PSG) şi-a păstrat calmul și a transformat în gol lovitura de la 11 metri. David Raya nu a avut nicio șansă să blocheze șutul.

Minutul 46: A început repriza a doua!

Minutul 45+3: Arsenal a avut o ocazie uriașă de gol. Havertz a scăpat în careu și a șutat, dar defensiva lui PSG a blocat golul.

PSG are o posesie de peste 70%.

Minutul 36: Jucătorii lui PSG pun presiune în careoul lui Arsenal, însă fără șanse de reușită.

Minutul 29: Jocul a fost reluat.

Minutul 26: Saka trimite o centrare pentru Trossard, însă Safonov respinge balonul și e accidentat.

Minutul 5:  Kai Havertz a deschis scorul în fața PSG. Arsenal se află în avantaj.

Știrea inițială: 

Echipele de start pentru finala Ligii Campionilor al fotbal, care are loc sâmbătă seara, între Paris Saint-Germain şi Arsenal, pe Puskas Arena din Budapesta:

PSG: 39. Matvei Safonov - 2. Achraf Hakimi, 5. Marquinhos (căpitan), 51. Willian Pacho, 25. Nuno Mendes - 87. Joao Neves, 17. Vitinha, 8. Fabian Ruiz - 14. Desire Doue, 10. Ousmane Dembele, 7. Hvicea Kvaraţhelia. Antrenor: Luis Enrique.

Rezerve: 30. Lucas Chevalier, 89. Renato Marin - 4. Lucas Beraldo, 6. Ilia Zabarnîi, 9. Goncalo Ramos, 19. Kang-in Lee, 21. Lucas Hernandez, 24. Senny Mayulu, 27. Dro Fernandez, 29. Bradley Barcola, 33. Warren Zaire-Emery, 49. Ibrahim Mbaye.

Arsenal: 1. David Raya - 3. Cristhian Mosquera, 2. William Saliba, 6. Gabriel Magalhaes, 5. Piero Hincapie - 41. Declan Rice, 49. Myles Lewis-Skelly - 7. Bukayo Saka, 8. Marin Odegaard (căpitan), 19. Leandro Trossard - 29. Kai Havertz. Antrenor: Mikel Arteta.

Rezerve: 13. Kepa Arrizabalaga - 9. Gabriel Jesus, 10. Eberechi Eze, 11. Gabriel Martinelli, 12. Jurrien Timber, 14. Victor Gyokeres, 16. Christian Noergaard, 20. Noni Madueke, 23. Mikel Merino, 33. Riccardo Calafiori, 36. Martin Zubimendi, 56. Max Dowman.

Arbitru: Daniel Siebert; arbitri asistenţi: Jan Seidel, Rafael Foltyn (toţi din Germania); al patrulea oficial: Sandro Schaerer (Elveţia); arbitru asistent de rezervă: Guadalupe Porras Ayuso (Spania)

Arbitru video: Bastian Dankert (Germania); arbitri asistenţi video: Robert Schroeder (Germania), Carlos del Cerro Grande (Spania)

Observator UEFA pentru arbitri: Vladimir Sajn (Slovenia); Delegat UEFA: Radenko Mijatovic (Slovenia)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

psg
arsenal
liga campionilor
cupa campionilor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
ÎPS Teofan preia conducerea Mitropoliei Basarabiei. ÎPS Petru s-a retras din slujirea de Arhiepiscop şi Mitropolit
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Prof. dr. Anca Florea de la Colegiul B.P.Hasdeu, către ministrul Educației: Nu m-am gândit niciodată că vă voi adresa o scrisoare deschisă
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Finala Ligii Campionilor: Paris Saint-Germain 1 - 1 Arsenal: Kai Havertz a deschis scorul în minutul 5 / Dembele egalează din penalti / livetext
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Nicușor Dan, către Nadia Comăneci: Vă mulțumesc că ați rămas o persoană vie
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Semnal de alarmă din Germania: SUA plănuiesc o retragere mai rapidă a trupelor din Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 6 minute
Cum a reacționat Marco Rubio când a fost întrebat de drona rusă care a lovit Galațiul / video
Publicat acum 14 ore si 12 minute
Sanda Țăranu, una dintre figurile emblematice ale Televiziunii Române, a murit
Publicat acum 11 ore si 36 minute
Rezultatul anchetei dacă am trimite la Moscova drona rusă care a lovit Galațiul. Există un precedent: Cazul MH17
Publicat acum 4 ore si 27 minute
China amenință Uniunea Europeană: Vom riposta decisiv cu măsuri eficiente!
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Specialiștii au finalizat evaluarea blocului din Galați lovit de dronă. Ce au descoperit
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close