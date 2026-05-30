Finala Ligii Campionilor: Paris Saint-Germain 1 - 1 Arsenal: Kai Havertz a deschis scorul în minutul 5 / Dembele egalează din penalti / livetext

Update:

Minutul 65: Ousmane Dembele (PSG) şi-a păstrat calmul și a transformat în gol lovitura de la 11 metri. David Raya nu a avut nicio șansă să blocheze șutul.



Minutul 46: A început repriza a doua!

Minutul 45+3: Arsenal a avut o ocazie uriașă de gol. Havertz a scăpat în careu și a șutat, dar defensiva lui PSG a blocat golul.

PSG are o posesie de peste 70%.

Minutul 36: Jucătorii lui PSG pun presiune în careoul lui Arsenal, însă fără șanse de reușită.

Minutul 29: Jocul a fost reluat.

Minutul 26: Saka trimite o centrare pentru Trossard, însă Safonov respinge balonul și e accidentat.

Minutul 5: Kai Havertz a deschis scorul în fața PSG. Arsenal se află în avantaj.

Știrea inițială:

Echipele de start pentru finala Ligii Campionilor al fotbal, care are loc sâmbătă seara, între Paris Saint-Germain şi Arsenal, pe Puskas Arena din Budapesta:

PSG: 39. Matvei Safonov - 2. Achraf Hakimi, 5. Marquinhos (căpitan), 51. Willian Pacho, 25. Nuno Mendes - 87. Joao Neves, 17. Vitinha, 8. Fabian Ruiz - 14. Desire Doue, 10. Ousmane Dembele, 7. Hvicea Kvaraţhelia. Antrenor: Luis Enrique.

Rezerve: 30. Lucas Chevalier, 89. Renato Marin - 4. Lucas Beraldo, 6. Ilia Zabarnîi, 9. Goncalo Ramos, 19. Kang-in Lee, 21. Lucas Hernandez, 24. Senny Mayulu, 27. Dro Fernandez, 29. Bradley Barcola, 33. Warren Zaire-Emery, 49. Ibrahim Mbaye.

Arsenal: 1. David Raya - 3. Cristhian Mosquera, 2. William Saliba, 6. Gabriel Magalhaes, 5. Piero Hincapie - 41. Declan Rice, 49. Myles Lewis-Skelly - 7. Bukayo Saka, 8. Marin Odegaard (căpitan), 19. Leandro Trossard - 29. Kai Havertz. Antrenor: Mikel Arteta.

Rezerve: 13. Kepa Arrizabalaga - 9. Gabriel Jesus, 10. Eberechi Eze, 11. Gabriel Martinelli, 12. Jurrien Timber, 14. Victor Gyokeres, 16. Christian Noergaard, 20. Noni Madueke, 23. Mikel Merino, 33. Riccardo Calafiori, 36. Martin Zubimendi, 56. Max Dowman.

Arbitru: Daniel Siebert; arbitri asistenţi: Jan Seidel, Rafael Foltyn (toţi din Germania); al patrulea oficial: Sandro Schaerer (Elveţia); arbitru asistent de rezervă: Guadalupe Porras Ayuso (Spania)

Arbitru video: Bastian Dankert (Germania); arbitri asistenţi video: Robert Schroeder (Germania), Carlos del Cerro Grande (Spania)

Observator UEFA pentru arbitri: Vladimir Sajn (Slovenia); Delegat UEFA: Radenko Mijatovic (Slovenia)