Universitatea Cluj a răsturnat tabela de marcaj în Giulești, cu Rapid, și se distanțează în fruntea clasamentului

Rapid București a dominat prima repriză şi a marcat prin Cătălin Vulturar, în minutul 20, din pasa lui Claudiu Petrila, însă U a controlat partea secundă şi a răsturnat tabela de marcaj, prin Oucasse Mendy (66, 83), primul gol din pasa lui Dino Mikanovic, iar al doilea din centrarea lui Jug Stanojev.

Rapid a mai avut două ocazii în prima repriză, ambele prin Daniel Paraschiv (24, 39), iar în partea secundă au fost periculoşi Gabriel Gheorghe (80), Jakub Hromada (85) şi Talisson (87).

Universitatea Cluj, 6 victorii consecutive, lider în Liga 1

U a ajuns la şase victorii consecutive în campionat, în timp ce Rapid a pierdut ultimele sale două meciuri.

În sezonul regulat, meciul direct de la Cluj-Napoca s-a terminat la egalitate (0-0), iar U a câştigat în Giuleşti cu 2-0.

În total, cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 103 ori, de 43 de ori s-au impus giuleştenii, de 42 ori au câştigat ardelenii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate, potrivit site-ului LPF.

Cu Rapid gazdă bilanţul este de 52 de jocuri, 31 de victorii Rapid, 5 remize şi 16 succese U Cluj, notează Agerpres.

U Cluj, pe primul loc în clasament

După această victorie, Universitatea Cluj este pe primul loc, 36 de puncte, cu 3 mai multe față de Universitatea Craiova, care va juca mâine, în cadrul aceleași etape, contra CFR Cluj. Rapid se află pe locul 3, cu 31 de puncte în urma înfrângerii de astăzi.