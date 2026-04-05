€ 5.0978
|
$ 4.4169
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0978
|
$ 4.4169
 
DCNews Sport Universitatea Cluj a răsturnat tabela de marcaj în Giulești, cu Rapid, și se distanțează în fruntea clasamentului
Data actualizării: 22:46 05 Apr 2026 | Data publicării: 22:39 05 Apr 2026

Universitatea Cluj a răsturnat tabela de marcaj în Giulești, cu Rapid, și se distanțează în fruntea clasamentului
Autor: Andrei Itu

Foto arhivă DC News - U Cluj Foto arhivă U Cluj, Andrei Itu - DC News

Rapid Bucureşti a fost învinsă pe teren propriu de Universitatea Cluj, cu scorul de 2-1 (0-1), duminică seara, într-o partidă din etapa a treia a play-off-ului Superligii de fotbal.

Rapid București a dominat prima repriză şi a marcat prin Cătălin Vulturar, în minutul 20, din pasa lui Claudiu Petrila, însă U a controlat partea secundă şi a răsturnat tabela de marcaj, prin Oucasse Mendy (66, 83), primul gol din pasa lui Dino Mikanovic, iar al doilea din centrarea lui Jug Stanojev.

Rapid a mai avut două ocazii în prima repriză, ambele prin Daniel Paraschiv (24, 39), iar în partea secundă au fost periculoşi Gabriel Gheorghe (80), Jakub Hromada (85) şi Talisson (87).

Universitatea Cluj, 6 victorii consecutive, lider în Liga 1

U a ajuns la şase victorii consecutive în campionat, în timp ce Rapid a pierdut ultimele sale două meciuri.

În sezonul regulat, meciul direct de la Cluj-Napoca s-a terminat la egalitate (0-0), iar U a câştigat în Giuleşti cu 2-0.

În total, cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 103 ori, de 43 de ori s-au impus giuleştenii, de 42 ori au câştigat ardelenii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate, potrivit site-ului LPF.

Cu Rapid gazdă bilanţul este de 52 de jocuri, 31 de victorii Rapid, 5 remize şi 16 succese U Cluj, notează Agerpres.

U Cluj, pe primul loc în clasament

După această victorie, Universitatea Cluj este pe primul loc, 36 de puncte, cu 3 mai multe față de Universitatea Craiova, care va juca mâine, în cadrul aceleași etape, contra CFR Cluj. Rapid se află pe locul 3, cu 31 de puncte în urma înfrângerii de astăzi.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rapid bucuresti
universitatea cluj
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
Publicat acum 55 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 50 minute
Primele declarații ale lui Răzvan Lucescu, ajuns de urgență la București
Publicat acum 9 ore si 9 minute
Donald Trump acuză kurzii că au furat din armele trimise protestatarilor iranieni: "Au rămas la ei"
Publicat acum 9 ore si 16 minute
Băsescu vrea raționalizarea carburanților: ”Vă spun ca om care a trăit 12 ani în industria asta”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 55 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 14 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close