FCSB - Unirea Slobozia, scor final. Surpriză în play-out-ul Superligii

FCSB a avut o ocazie bună de gol în prima repriză, prin Octavian Popescu, al cărui șut a fost deviat de Florinel Ibrian, dar portarul Robert Popa a avut un reflex salvator.

În min. 44, portarul Matei Popa s-a ciocnit de coechipierul Joao Paulo, faza a continuat și oaspeții au trimis de două ori mingea în bară, după care au înscris, dar golul a fost anulat de arbitrajul video pentru ofsaid.

FCSB și-a creat mai multe ocazii în repriza secundă, prin Florin Tănase (57), Joao Paulo (89), Darius Olaru (90+4, 90+5 - bară). Unirea a fost aproape de gol prin Nicolae Carnat (69), al cărui șut a fost respins de Ștefan Târnovanu.

În sezonul regulat, cele două echipe și-au împărțit victoriile, Unirea câștigând cu 1-0 la București, iar FCSB cu 2-0 în retur.

FC FCSB - AFC Unirea 04 Slobozia 0-0, Stadion Steaua - București

Arbitru: George Cătălin Roman (Timișoara); arbitri asistenți: Florian Alexandru Vișan (Galați), Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj); al patrulea oficial: Mihai Laurențiu Ene (Giurgiu)

Arbitru video: Horia Gabriel Mladinovici (București); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Observatori: Irina Mîrț (București) - CCA, Constantin Stătescu (București) - LPF. (Agerpres)