DCNews Sport OFICIAL: Gheorghe Hagi, noul selecționer al naționalei de fotbal a României
Data publicării: 14:04 20 Apr 2026

OFICIAL: Gheorghe Hagi, noul selecționer al naționalei de fotbal a României
Autor: Iulia Horovei

gheorghe hagi Noul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi. Captură video Echipa națională a României, Facebook Live

Fostul internațional și tricolor al României, antrenorul Gheorghe Hagi, preia oficial echipa națională de fotbal a României.

Fostul internaţional Gheorghe Hagi a fost instalat, luni, în funcţia de selecţioner al echipei naţionale de fotbal, el afirmând în cadrul prezentării oficiale că este o onoare şi o mare responsabilitate să reprezinte încă o dată România, aşa cum a făcut-o şi din postura de jucător.

„Regele” preia naționala de fotbal a României

„Este o onoare şi o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România. Aşa cum am făcut-o ca jucător, sper să o fac şi ca antrenor, pentru că tot ceea ce contează este să performezi şi să ai succes”, a declarat Hagi.

Fostul mare internaţional a fost primul pe lista cu propuneri a Comisiei Tehnice a Federaţiei Română de Fotbal pentru postul de selecţioner.

Hagi a mai fost propus de Comisia Tehnică şi în luna iulie a anului 2024, dar FRF a considerat că acesta se află într-un conflict de interese pentru preluarea funcţiei de selecţioner deoarece la acel moment era acţionar majoritar la clubul Farul Constanţa din Superligă, în locul său fiind numit Mircea Lucescu. La 16 martie 2026, Hagi a cedat pachetul majoritar de acţiuni către Gheorghe Popescu, păstrând în momentul de faţă doar 10 procente la gruparea constănţeană.

Al doilea mandat în fruntea naționalei

Pentru fostul decar acesta este doilea mandat de selecţioner al primei reprezentative după cel din perioada 1 septembrie - 27 noiembrie 2001. Instalat imediat după retragerea din activitatea de jucător şi aflat la prima experienţă ca antrenor, Hagi a rezistat în funcţia de selecţioner doar trei luni, mandatul încheindu-se imediat după ratarea calificării la Cupa Mondială din 2002 în urma barajului cu Slovenia (1-2 şi 1-1).

În cariera sa de antrenor, Gheorghe Hagi a mai condus formaţiile Bursaspor, Galatasaray, Poli Timişoara, Steaua Bucureşti, FC Viitorul Constanţa şi Farul Constanţa. Palmaresul său ca tehnician este alcătuit din 2 titluri (FC Viitorul şi Farul), o Cupă a României (FC Viitorul), o Supercupă a României (FC Viitorul) şi o Cupă a Turciei (Galatasaray).

Gheorghe Hagi îl urmează în funcţie pe Mircea Lucescu, al cărui contract a încetat la 2 aprilie 2026. Lucescu a fost internat de urgenţă pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău în timpul unei şedinţe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale de fotbal, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită în faţa Turciei (0-1), din 26 martie. Ulterior, în 7 aprilie, Mircea Lucescu a decedat la vârsta de 80 de ani la Spitalul Universitar Bucureşti, notează Agerpres.

