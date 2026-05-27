Data publicării: 27 Mai 2026

Doliu în lumea gimnasticii: Un fost medaliat la Europene, mort într-un accident rutier
Autor: Iulia Horovei

imagine cu o lumanare, doliu Doliu în gimnastica mondială. Foto: Pixabay
Lumea gimnasticii este profund îndurerată după dispariția prematură a unui fost gimnast medaliat cu bronz la Campionatele Europene din 2012.

Gaël Da Silva, fost gimnast al echipei naționale a Franței, a murit la vârsta de 41 de ani, într-un accident rutier, scrie leparisien.

Gaël Da Silva, medaliat cu bronz la Europenele din 2012

Născut pe 30 decembrie 1984 la Vaulx-en-Velin, cel cunoscut drept „Gaou” a făcut parte din echipa Franței între 2008 și 2012, momentul de vârf al carierei sale internaționale fiind medalia de bronz cucerită la sol, în cadrul Campionatelor Europene din 2012. În același an, a participat și la Jocurile Olimpice de la Londra, unde a obținut locul 8 în concursul pe echipe.

„Recunoscut pentru eleganța, rigurozitatea și implicarea sa, Gaël Da Silva a marcat profund mai multe generații de sportivi, colegi și antrenori”, a transmis Federația Franceză de Gimnastică într-un comunicat. „Dincolo de performanțele sale, toți îl descriu astăzi ca pe un om apreciat pentru entuziasmul, bunătatea și spiritul său de echipă”, au mai transmis oficialii francezi.

După retragere, și-a continuat activitatea în gimnastică

După încheierea carierei sportive în anul 2013, Gaël Da Silva a continuat să practice gimnastica în calitate de educator sportiv în Franța, în Saint-Maur și Champigny, lângă Paris. Din 2025, lucra ca reprezentant tehnico-comercial într-o companie specializată în echipamente de gimnastică. Căsătorit cu fosta gimnastă Camille Schmutz, era tatăl a trei copii.

„Dispariția bruscă a lui Gaël Da Silva cufundă gimnastica franceză într-o tristețe imensă”, a reacționat președinta Federației Franceze de Gimnastică, Dominique Mérieux. 

„Îl cunoșteam pe Gaël de când era copil și am avut șansa să văd cum a crescut un tânăr pasionat, generos și profund atașat de sportul său. Gimnastica franceză pierde astăzi un mare campion și un om cu suflet, plecat mult prea devreme”, a mai punctat aceasta.

