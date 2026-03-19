Manifestul „Regelui” Gică Hagi înainte de Turcia - România, semifinala barajului pentru CM 2026: Vor da totul!

Dacă va învinge Turcia în semifinala barajului pentru calificarea la CM 2026, România va juca în finală, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, la trei zile distanță, tot în deplasare.

Însă înainte de marele duel Turcia - România de la Istanbul, Gheorghe Hagi subliniază că Turcia are fotbaliști maturi, cu experiență internațională, dar consideră că singurul lor avantaj real este terenul propriu. Regele a făcut mai multe declarații manifest înainte de Turcia - România, pentru a-i încuraja pe tricolori!

Turcia, favorită doar din punctul de vedere al faptului că joacă acasă, susține Gică Hagi

"Turcii au experiență deja, grupul, în marea lui majoritate, are experiență internațională, maturi. Sunt jucători experimentați și au capacitatea, cred eu, să creeze. Majoritatea spun acum că turcii sunt favoriți. Sunt favoriți doar din punctul de vedere al faptului că joacă acasă! E singurul avantaj pe care eu îl văd, faptul că ei joacă pe teren propriu și noi jucăm în deplasare! Doar acest lucru!

Restul, eu cred că vorbim de o națională a României, care are experiența participării la un Campionat European plus a generației care are în spate experiența Campionatelor Europene jucate la U21, la U19. Deci, au experiență internațională, știu ce înseamnă aceste meciuri. Important este să ajungem la ora meciului în formă foarte bună, mulți jucători sunt în formă și arată bine. La Europene, ei au participat, noi am participat. N-au câștigat ei Europenele, ci ei au fost la fel ca noi.

Practic, experiență și ei, și noi. Da, Turcia joacă acasă și, părerea mea, poate are un jucător mai experimentat decât toți ceilalți, Calhanoglu, având în vedere echipa la care joacă acum, a jucat pe la cele mai bune echipe, are și o vârstă, un jucător foarte important", a declarat Gheorghe Hagi.

Avantajul României în semifinala cu Turcia

"Regele" Gică Hagi este convins că România are un mare avantaj că partida se va decide într-o singură manșă, chiar și în deplasare. Fostul mare fotbalist român speră însă că fotbaliștii noștri vor gestiona emoțiile și vor prinde o zi reușită.

"Nu contează stadionul, joacă pentru națiune, vor da totul! Va fi o luptă unde noi trebuie să fim foarte inteligenți ca să avem o șansă. Trebuie să știm să gestionăm emoțiile și cred eu că echipa are experiență să facă acest lucru.

Cum e fotbalul, e un avantaj că se joacă un meci, nu sunt mai multe, și aici se poate întâmpla orice. Sperăm să prindem o zi bună, nea Mircea să fie inspirat, toți care sunt lângă și noi toți să inspirăm încredere și, după aceea, ei să facă lucrurile pe teren", a mai spus Gheorghe Hagi, la Prosport.ro.

Meciul decisiv dintre Turcia și România se va disputa pe data de 26 martie 2026, de la ora 19:00, ora României, pe Stadion Beşiktaş Park din Istanbul.