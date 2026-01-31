€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Sport Noi detalii reale despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher: Este în lumea lui, nu știe că e campion mondial de șapte ori
Data actualizării: 19:40 31 Ian 2026 | Data publicării: 19:38 31 Ian 2026

Noi detalii reale despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher: Este în lumea lui, nu știe că e campion mondial de șapte ori
Autor: Andrei Itu

cursa_formula_1_78295400 Formula 1. Imagine de Peter Fischer de la Pixabay

La 12 ani distanță de la tragicul accident suferit de Michael Schumacher s-a aflat adevărul despre starea sa de sănătate.

Veștile despre starea reală de sănătate a lui Michael Schumacher au fost extrem de puține, deoarece familia fostului mare pilot de Formula 1 a hotărât să țină confidențiale detaliile.

Riccardo Patrese, fost coleg al lui Michael Schumacher în Formula 1, a afirmat că știe adevărul despre starea de sănătate. El susține că Michael nu mai este imobilizat la pat, de ani buni, precum se credea, și că poate sta în picioare. Mai mult, el poate să aibă contact vizual cu cei din familie, pe care îl recunoaște, însă nu poate comunica verbal cu ei.

Vezi și - Misterul ”primului semn de viață” dat de Michael Schumacher după gravul accident din 2013

Michael Schumacher ”este în lumea lui și sigur nu știe că a fost campion mondial de șapte ori”

Riccardo Patrese spune că Michael Schumacher ”este în lumea lui și sigur nu știe că a fost campion mondial de șapte ori”.

”Am aflat veștile, de la un prieten. Eu nu l-am văzut după accident. Nu am fost niciodată acolo. Știu că poate sta în picioare, poate privi și poate face contact vizual. Este în lumea lui, dar îi recunoaște pe cei din jurul lui, fețele familiare. Sunt sigur că nu știe că a fost campion mondial de șapte ori.

Sigur, Michael trăiește cum trăiește acum grație unui efort imens al familiei lui. Chiar și în această stare, familia lui este mulțumită că îl poate avea și îl poate îngriji.

Este încă printre noi și doar putem spera că lucrurile se vor îmbunătăți. Mă bucur foarte mult să aud că starea lui Michael se îmbunătățește, dar, din câte știu, situația nu s-a schimbat mult de câțiva ani buni”, a zis Riccardo Patrese, citat de Daily Mail.

Michael Schumacher nu știe că e campion mondial de șapte ori, dar...

Publicația britanică a numit veștile despre starea lui Michael Schumacher ca fiind ”șocante”. 

Michael Schumacher nu știe că e campion mondial de șapte ori, dar poate sta în picioare de câțiva ani - update șocant despre starea de sănătate”, a titrat Daily Mail.

Vezi și - Misterul ”primului semn de viață” dat de Michael Schumacher după gravul accident din 2013

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

michael schumacher
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Blackout în Republica Moldova: Autoritățile de la Chișinău mulțumesc României și Ucrainei pentru ajutor în restabilirea curentului electric
Publicat acum 29 minute
Noi detalii reale despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher: Este în lumea lui, nu știe că e campion mondial de șapte ori
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Au fost concediați toți angajații care încasau plățile parcărilor din București
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Gerul și temperaturile scăzute afectează culturile de toamnă și pomi-viticole: Prognoza și recomandările meteorologilor
Publicat acum 1 ora si 34 minute
VIDEO Un heruvim care ar avea chipul Giorgiei Meloni provoacă polemici după restaurarea unei fresce la Roma
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
Publicat pe 30 Ian 2026
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Nicușor Dan, în doliu. „Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”
Publicat acum 22 ore si 4 minute
Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Publicat pe 29 Ian 2026
Cheltuielile ascunse de Guvernul Bolojan. Năsui, USR: Sub dl. Ciolacu au rămas relativ constante, sub dl. Bolojan au explodat!
 
rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Ar trebui interzis și-n România accesul la rețelele sociale copiilor sub 16 ani?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close