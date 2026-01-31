Noi detalii reale despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher: Este în lumea lui, nu știe că e campion mondial de șapte ori

Veștile despre starea reală de sănătate a lui Michael Schumacher au fost extrem de puține, deoarece familia fostului mare pilot de Formula 1 a hotărât să țină confidențiale detaliile.

Riccardo Patrese, fost coleg al lui Michael Schumacher în Formula 1, a afirmat că știe adevărul despre starea de sănătate. El susține că Michael nu mai este imobilizat la pat, de ani buni, precum se credea, și că poate sta în picioare. Mai mult, el poate să aibă contact vizual cu cei din familie, pe care îl recunoaște, însă nu poate comunica verbal cu ei.

Michael Schumacher ”este în lumea lui și sigur nu știe că a fost campion mondial de șapte ori”

Riccardo Patrese spune că Michael Schumacher ”este în lumea lui și sigur nu știe că a fost campion mondial de șapte ori”.

”Am aflat veștile, de la un prieten. Eu nu l-am văzut după accident. Nu am fost niciodată acolo. Știu că poate sta în picioare, poate privi și poate face contact vizual. Este în lumea lui, dar îi recunoaște pe cei din jurul lui, fețele familiare. Sunt sigur că nu știe că a fost campion mondial de șapte ori.

Sigur, Michael trăiește cum trăiește acum grație unui efort imens al familiei lui. Chiar și în această stare, familia lui este mulțumită că îl poate avea și îl poate îngriji.

Este încă printre noi și doar putem spera că lucrurile se vor îmbunătăți. Mă bucur foarte mult să aud că starea lui Michael se îmbunătățește, dar, din câte știu, situația nu s-a schimbat mult de câțiva ani buni”, a zis Riccardo Patrese, citat de Daily Mail.

Publicația britanică a numit veștile despre starea lui Michael Schumacher ca fiind ”șocante”.

”Michael Schumacher nu știe că e campion mondial de șapte ori, dar poate sta în picioare de câțiva ani - update șocant despre starea de sănătate”, a titrat Daily Mail.

