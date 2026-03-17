Manevra de război a Teheranului care poate lovi economia globală: blocarea a două strâmtori-cheie. Chirieac: O spirală devastatoare. Am pica ca niște popice

O frază rostită aproape în treacăt, dar cu potențial de cutremur global, vine dintr-un colț de lume unde liniile frontului nu mai sunt de mult clare. Dinspre Yemen, unul dintre liderii mișcării Houthi anunță o escaladare care depășește granițele conflictului regional și intră direct în ecuația fragilă a economiei mondiale. Nu este vorba despre deja tensionata strâmtoare Strâmtoarea Hormuz, ci despre un punct poate la fel de vulnerabil, dar mult mai puțin discutat: Bab el-Mandeb. O fâșie îngustă de apă, poziționată strategic între Africa și Peninsula Arabică, care funcționează ca o poartă vitală spre Canalul Suez și, implicit, spre Europa.

Houthi transmit că intră în război de partea Teheranului și sunt pregătiți să apese pe una dintre cele mai sensibile artere comerciale ale planetei. Blocarea Bab el-Mandeb nu este doar o mișcare militară. Este o amenințare directă la adresa fluxurilor globale de energie, bunuri și capital către toată lumea. Impactul? Imediat și profund. Orice perturbare aici înseamnă rute ocolitoare, costuri explodate, întârzieri masive și, inevitabil, presiune pe piețele financiare internaționale. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, explicând mizele economice majore.

Criza petrolului ar putea să devină un pericol și mai mare

„Părțile din est și vest ale Orientului Mijlociu ar putea să fie blocate dacă și această mică strâmtoare din Yemen va fi controlată de iranieni. Ceea ce traversăm noi în momentul de față, criza petrolului fără precedent, ar putea să devină un pericol și mai mare. Ar putea să pună economia mondială pe butuci. Ne ducem unii după alții ca popicele, să știți. De multă vreme, rebelii Houthi atacau nave în strâmtoarea respectivă. Ei sunt finanțați și înarmați de Iran de ani de zile. De asemenea, atacau state din zonă.

Bogdan Chirieac a prins un atac Houthi chiar în timp ce se afla în Arabia Saudită

De pildă, în 2015, când am fost în Arabia Saudită, în delegație cu premierul de atunci, Victor Ponta, în una dintre serile în care eram acolo, cei din Arabia Saudită ne-au protejat, pe noi, delegația oficială, foarte numeroasă de altfel, de niște incidente. Victor Ponta a încercat să deschidă ușile acelei zone atât de bogate din lume. Au fost cinci țări din zona Golfului. Totuși, în seara aceea, rebelii Houthi au decis să tragă cu rachete.

O spirală devastatoare

Dar să ne înțelegem bine. Țări precum Japonia, Coreea de Sud, țări din top 10 în economia globală, la care adăugăm și China, care nu poate substitui de pe azi pe mâine petrolul pe care îl lua de acolo și din Venezuela, vor avea probleme de producție. Producția va crește ca preț, dar nu vor mai putea exporta în restul lumii. Restul lumii va avea mai mult de plătit pentru petrol. A crescut petrolul și prețul benzinei și în SUA la niște cote mari. SUA nu importă de acolo, au rezerve proprii și au și Venezuela la îndemână acum. Ei se mai pot descurca. Totuși, economia va avea de suferit, prețurile se vor mări, oamenii vor avea mai puțini bani în buzunar, se vor cumpăra mai puține produse, fabricile care nu mai vând suficient încep să se închidă, oamenii de acolo ajung la șomaj, iar contributorii de taxe și impozite din toate statele nu mai au de unde să dea. Este o spirală devastatoare.

Situația este critică

Deci ne ducem exact ca popicele lovite de o bilă, unul după altul. Situația este critică, iar România este în situație critică, pentru că măsurile aberante luate de guvern în ultimele nouă luni au pus țara aproape în pragul falimentului. Nu întâmplător nu ne mai împrumută nimeni acum. România este refuzată la împrumuturi de bănci, pentru că se cer dobânzi imposibil de plătit”, a explicat Bogdan Chirieac.

