Eroare medicală într-un caz de hantavirus. 12 cadre medicale au fost plasate în carantină

Douăsprezece cadre medicale din cadrul centrului universitar Radboudumc din Nijmegen, Nijmegen, au fost plasate în carantină preventivă după ce au urmat o procedură greșită în cazul unui pacient cu hantavirus, a transmis spitalul luni seară.

Pacientul a fost transportat la spital pe 7 mai, după ce a fost evacuat de pe nava de croazieră MV Hondius. În timpul recoltării probelor de sânge a fost aplicată procedura standard, și nu protocolul mai strict necesar din cauza „naturii virusului”.

Reguli internaționale nerespectate

Spitalul a mai precizat că nici cele mai recente reguli internaționale privind eliminarea urinei pacientului nu au fost respectate.

Cadrele medicale vor rămâne în carantină preventivă timp de șase săptămâni, „chiar dacă riscul de infectare este scăzut”, au transmis reprezentanții spitalului. Și pacientul infectat cu hantavirus se află în izolare.

„Regretăm că acest lucru s-a întâmplat în cadrul centrului nostru medical universitar. Vom analiza cu atenție desfășurarea evenimentelor pentru a învăța din această situație și pentru a preveni repetarea ei în viitor”, a declarat Bertine Lahuis, președinta Consiliului Executiv al Radboudumc.

Ultimii pasageri au fost evacuați de pe MV Hondius

Nava de croazieră MV Hondius și-a început marți drumul de întoarcere spre Netherlands, după ce ultimii pasageri au coborât în cadrul unei ample operațiuni de evacuare începute duminică.

Ultimul grup, format din 28 de persoane evacuate, a fost transportat cu autobuze charter către Aeroportul Tenerife Sud și a urcat la bordul a două zboruri care au aterizat în Olanda marți dimineață.

Citește și: De ce virusul Andes nu este "noul COVID". Diferența majoră observată de experți

Unul dintre avioane transporta în principal membri ai echipajului: 17 filipinezi, un cetățean olandez și unul german, dar și un medic britanic și doi epidemiologi.

Purtând măști de protecție, pasagerii evacuați au coborât din avionul medical ținând în mâini sacoșe albe cu bunurile personale și au intrat în terminalul aeroportului din Eindhoven.

Cel puțin șapte cazuri confirmate de hantavirus

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, cel puțin șapte persoane evacuate au fost testate pozitiv pentru hantavirus, iar un al optulea caz este considerat „probabil”.

Trei persoane au murit după ce virusul rar, care se răspândește în mod normal printre rozătoare, a fost depistat la bordul navei MV Hondius, declanșând îngrijorări la nivel internațional.

Nu există vaccinuri sau tratamente specifice pentru acest virus, însă autoritățile sanitare au transmis că riscul pentru populație este redus și au respins comparațiile cu pandemia de COVID-19.

Nava sub pavilion olandez urma să ajungă duminică seară în Rotterdam, unde va trece prin proceduri de dezinfectare, potrivit operatorului acesteia, potrivit Euronews.







