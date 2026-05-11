Se conturează un posibil tandem politic Kövesi-Bolojan? Analiza lui Chirieac
Data publicării: 11 Mai 2026

Se conturează un posibil tandem politic Kövesi-Bolojan? Analiza lui Chirieac
Autor: Elena Aurel

ilie bolojan Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

În spațiul public se vorbește tot mai des despre o posibilă coaliție politică între Laura Codruța Kövesi și Ilie Bolojan. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest scenariu.

Recent, Laura Codruța Kövesi, procurorul șef al EPPO, l-a atacat într-un interviu pe președintele Nicușor Dan

„Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. (…) Cu siguranță funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună“, a spus Kövesi, după ce Nicușor Dan a precizat că înclină să creadă că s-au făcut abuzuri în timpul mandatului ei la DNA.

În urma acestui episod, în spațiul public se discută tot mai mult despre un posibil tandem între Laura Codruța Kövesi și Ilie Bolojan.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la România TV, unde a comentat acest subiect. Întrebat de către jurnalistul Ionuț Grigore dacă este posibil să asistăm la un astfel de scenariu, la o coaliție între Laura Codruța Kövesi și Ilie Bolojan, Bogdan Chirieac a răspuns că Ilie Bolojan se conturează ca lider al progresismului din România și nu exclude un posibil tandem politic între acesta și Laura Codruța Kövesi. Potrivit analistului politic, cei doi ar putea reprezenta zona progresistă. 

„Domnul Ilie Bolojan, pe zi ce trece, se conturează ca liderul mișcării progresiste din România. Ca urmare, tot ce înseamnă progresism real, adevărat, în această țară și în afara țării, i se alătură.

Eu aș vedea, și mi s-ar părea absolut natural, un tandem între domnul Bolojan și doamna Kövesi. Dânsa vine cu forțe proaspete de la Bruxelles, are o experiență în spate acceptată de zona hashtag rezist din România, deci domnul Bolojan își consolidează această postură și nu văd cine l-ar împiedica.

Dacă se conturează cele trei mișcări fundamentale în România - conservatorismul, progresismul și suveranismul - această zonă de progresism fost soroșist este, în mod evident, a domnului Bolojan, iar doamna Kövesi îi este de mare folos, dacă mă întrebați”, a spus Bogdan Chirieac la România TV. 

acest articol reprezintă o opinie
