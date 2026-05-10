Ce lideri participă la Summitul B9 de la București: Lista completă și agenda finală
Data publicării: 10 Mai 2026

Ce lideri participă la Summitul B9 de la București: Lista completă și agenda finală
Autor: Elena Aurel

presedintele nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan va găzdui, miercuri, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice, la care vor fi prezenţi secretarul general al NATO, Mark Rutte, preşedinţi, miniştri.

Evenimentul va fi co-prezidat de preşedintele României şi de preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, cu tema generală "Delivering More for Transatlantic Security", precizează Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, la Summitul B9 vor participa:

* secretarul general NATO, Mark Rutte;

* preşedintele Republicii Lituania, Gitanas Nauseda;

* preşedintele Republicii Estonia, Alar Karis;

* preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel;

* preşedintele Republicii Letonia, Edgars Rinkevics;

* Preşedintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;

* preşedintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;

* prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;

* preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski;

* subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor şi securitate internaţională, Thomas DiNanno;

* ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pal Jonson;

* ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;

* secretarul de stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Arnason;

* reprezentantul permanent al Republicii Bulgaria la NATO, ambasadorul Nikolay Milkov;

* ambasadorul Ungariei în România, Kissne Hlatki Katalin.



Agenda evenimentului

Potrivit agendei evenimentului, la 10:30 va avea loc primirea oficială a şefilor de delegaţie; la 11:00 va începe sesiunea plenară a Summitului, în deschiderea căreia vor avea intervenţii preşedintele României, Nicuşor Dan, şi preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki.

La ora 14:20 va fi fotografia de familie, iar la 14:30 un dejun de lucru. La 17:00, preşedintele României, Nicuşor Dan, cu preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor avea declaraţii de presă comune.

Formatul Bucureşti 9, iniţiat în 2015 de România şi Polonia, reuneşte ţările de pe Flancul estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania şi Republica Letonia.





