Tranzacție surpriză: Castelul Bran a fost vândut americanului care deține casa lui Elvis Presley

Un nou proprietar important intră în povestea unuia dintre cele mai cunoscute simboluri turistice ale României. Castelul Bran, asociat la nivel internațional cu legenda lui Dracula, a ajuns în portofoliul omului de afaceri american Joel Weinshanker, nume cunoscut în industria entertainmentului și cel care administrează inclusiv celebra proprietate Graceland, casa lui Elvis Presley din Memphis.

Potrivit informațiilor Profit.ro și România TV, compania Ad Populum, controlată de Weinshanker, a cumpărat participația majoritară din Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB), societatea care operează Castelul Bran. Tranzacția vizează 80% din acțiuni, în timp ce moștenitorii Principesei Ileana rămân în continuare implicați în structură ca acționari minoritari.

Cum s-a ajuns la vânzarea Castelului Bran

Mutarea vine după ani întregi de dispute juridice purtate în Statele Unite. În urma unui proces desfășurat la Centrul Internațional pentru Rezolvarea Litigiilor (ICDR), compania care administra activitatea comercială a domeniului a fost transferată integral către moștenitorii Principesei Ileana a României.

Este vorba despre arhiducele Dominic de Habsburg, arhiducesa Maria Magdalena Holzhausen și arhiducesa Elisabeth Sandhofer, care au intrat oficial în posesia completă a castelului încă din iunie 2009. După soluționarea conflictului juridic, aceștia au decis să cedeze pachetul majoritar către grupul american Ad Populum.

Cine este americanul care a cumpărat Castelul Bran

Joel Weinshanker este unul dintre cele mai influente nume din industria produselor de colecție și a brandurilor inspirate din cultura pop. El conduce grupul Ad Populum, conglomerat care deține mai multe companii cunoscute la nivel internațional.

Printre ele se află NECA, producător de figurine și obiecte de colecție, Kidrobot, specializat în art toys și produse premium pentru colecționari, WizKids, companie axată pe jocuri tabletop și miniaturi, dar și Rubies sau Smiffys, branduri importante din industria costumelor tematice.

Numele lui Weinshanker este însă legat în special de Graceland, celebra proprietate a lui Elvis Presley, transformată într-un adevărat centru turistic și muzeu dedicat regelui Rock’n’Roll-ului. Potrivit Bloomberg, omul de afaceri coordonează pentru familia Presley activitățile legate de turism, evenimente și licențiere.

Castelul Bran este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din țară

De ani buni, Castelul Bran se află printre cele mai vizitate atracții turistice din țară și printre cele mai recognoscibile locuri din Europa de Est. Situat la aproximativ 30 de kilometri de Brașov, în zona culoarului Rucăr-Bran, castelul este promovat la nivel global drept „Castelul lui Dracula”, datorită legăturii create cu romanul lui Bram Stoker.

Construcția datează din anul 1377, când fortificația a fost ridicată cu rol defensiv de Cavalerii Teutoni. De-a lungul timpului, clădirea și-a schimbat rolul și proprietarii, devenind ulterior reședință regală în perioada interbelică.

Astăzi, interiorul castelului găzduiește un muzeu întins pe patru niveluri, unde pot fi văzute colecții de mobilier vechi, costume istorice, arme și armuri medievale. Domeniul include și Parcul Regal, lacurile din apropiere și Casa de Ceai, zone care atrag anual sute de mii de turiști români și străini.

Prin această tranzacție, Castelul Bran intră într-o nouă etapă, sub administrarea unui investitor american care controlează deja unul dintre cele mai celebre obiective turistice dedicate muzicii și culturii pop din Statele Unite.

