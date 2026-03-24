Vizita surpriză a lui Trump în casa lui Elvis Presley: Cine nu-l iubeşte? Nu mă satur niciodată să-l ascult

Preşedintele american Donald Trump a profitat luni de călătoria sa la Memphis, statul Tennessee, pentru a vizita Graceland, proprietatea emblematică a lui Elvis Presley, al cărui mare admirator s-a declarat, informează marţi EFE şi Reuters.

"Cine nu-l iubeşte pe Elvis? Toată lumea îl iubeşte pe Elvis!", a declarat Trump presei care l-a însoţit în timpul turului reşedinţei "Regelui Rock and Roll".

Preşedintele republican a mărturisit că este un fan al lui Elvis şi a subliniat că acesta "nu şi-a pierdut niciodată vocea", în ciuda faptului că a dus o viaţă pe care Trump a descris-o drept "dificilă".

Reuters comentează că preşedintele american a întâlnit membri ai unor familii regale din întreaga lume, dar luni, la Memphis, s-a arătat nostalgic în legătură cu un "rege" pe care nu l-a cunoscut niciodată: Elvis Presley, Regele Rock and Rollului.

"L-am cunoscut pe Frank Sinatra, îi cunoşteam pe majoritatea dintre ei. Din păcate, nu l-am întâlnit niciodată pe Elvis. Mi-ar fi plăcut foarte mult să-l cunosc", a declarat el.

În schimb, Trump a insistat că "iubeşte" muzica lui Elvis, care a murit în 1977 la vârsta de 42 de ani.

"Nu mă satur niciodată să-l ascult, o ascult mult", a adăugat preşedintele, care a mărturisit că melodia sa preferată este "Hurt".

Este un lucru obişnuit ca melodii ale lui Elvis, precum "Suspicious Minds", "I Want You, I Need You, I Love You" şi "Dixie", să fie interpretate la mitingurile lui Trump.

Medalia Prezidenţială a Libertăţii, cea mai înaltă distincţie civilă din Statele Unite, pe care Trump i-a acordat-o lui Elvis postum în 2018, în timpul primului său mandat, este expusă la această proprietate.

Casa în care a locuit Elvis Presley de la vârsta de 22 de ani până la moartea sa funcţionează acum ca muzeu şi este considerată una dintre cele mai vizitate reşedinţe private din ţară, a doua după Casa Albă.

Graceland, cunoscută pentru estetica sa kitsch şi extravagantă, a fost centrul vieţii personale şi profesionale a lui Elvis Presley, locul în care organiza petreceri nebuneşti cu prietenii săi şi, de asemenea, locul unde a înregistrat o parte din muzica sa. Este cazul faimoasei Jungle Room, biroul lui Elvis numit astfel datorită modelelor sale cu imprimeuri animale şi mobilierului sculptat manual din lemn de pin alb.

Trump, dezvoltator imobiliar devenit preşedinte, a complimentat simţul estetic al lui Elvis.

"Era mult înaintea timpului său, uite, a pus un covor pe tavan", a spus Trump.

Când i s-a cerut să semneze o replică a chitarei negre de la concertul lui Presley din Hawaii, Trump a numit cererea o "mare onoare" şi a spus că trebuie să-şi exerseze semnătura.

"A testat cineva acest stilou? Daţi-mi o bucată de hârtie doar ca să mă asigur la ce nivel este cerneala. E mult mai uşor să o faci aşa decât să strici chitara", a spus Trump.

"Nu ştii niciodată, astea sunt greu de semnat, dar a ieşit destul de bine. Biden nu ar fi putut face asta, ar fi trebuit să o trimită", a declarat republicanul, referindu-se la predecesorul său, democratul Joe Biden, pe care l-a acuzat în trecut că îşi semna documentele folosind un dispozitiv de scriere automată, aşa-numitul autopen.

Atunci când ghizii i-au spus lui Trump că Elvis respecta funcţia prezidenţială şi forţele de ordine, republicanul a răspuns: "Chiar a făcut-o?"

Trump s-a minunat de informaţiile oferite de ghizi şi de alegerile de design ale lui Presley în întreaga sală, aplecându-se să examineze casca militară verde a lui Presley şi părând şocat când i s-a spus că de fapt culoarea naturală a părului cântăreţului era blondă.

"Serios? Nu ştiam. E minunat", a spus Trump.

Pe măsură ce turul continua, preşedintele a oferit propria sa analiză a vieţii cântăreţului.

"Şi-a iubit mama, atât de mult. Chiar şi-a iubit mama. Când mama lui a plecat, a fost foarte greu pentru el, nu-i aşa?", i-a întrebat Trump pe ghizi.

"Este cea mai faimoasă persoană de pe planetă. Adică, cine altcineva ar putea fi mai faimos decât Elvis? Nimeni de care să-mi amintesc", a spus Trump despre Elvis, ale cărui rămăşiţe pământeşti sunt îngropate în grădina proprietăţii.

Trump a călătorit la Memphis pentru a supraveghea eforturile guvernului federal de a creşte securitatea în oraş.

"Elvis ar fi foarte încântat de asta", a spus Trump despre scăderea criminalităţii, oprindu-se să repete un refren comun în timpul turului ghidat - "Îl iubesc pe Elvis!" - în timp ce se auzea la difuzoare cover-ul cântăreţului pentru piesa "How Great Thou Art".

Preşedintele a recunoscut că pasiunea sa pentru Presley are legătură, în parte, cu vârsta. Presley s-a născut în 1935, cu doar 11 ani înaintea lui Trump, născut în 1946.

"Toată viaţa mea am auzit de Graceland", le-a spus Trump ghizilor săi.

Trump a împărtăşit momentul cu mai mulţi oficiali ai administraţiei, inclusiv cu procurorul general al SUA, Pam Bondi.

"Eşti o mare fană a lui Elvis", i-a spus Trump lui Bondi, la care procurorul general al SUA i-a replicat: "Mai ales mama mea era".

Vizita la Graceland coincide cu negocierile cu Iranul pentru a pune capăt războiului iniţiat de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie, precum şi cu haosul de pe mai multe aeroporturi americane din cauza lipsei de personal la punctele de control al securităţii, provenită din lipsa de finanţare a Departamentului pentru Securitate Internă, conform Agerpres.

