Trenul tematic „Elvis Presley”, principala atracție a Festivalului Elvis din Parkes

Fanii lui Elvis Presley s-au reunit miercuri în cadrul Festivalului Elvis din oraşul australian Parkes, informează Reuters.
Participanţii, îmbrăcaţi în haine în stilul Elvis, s-au reunit în Central Station din Sydney înainte să se îmbarce într-o călătorie cu o lungime de 357 de kilometri în Elvis Express, un tren special, pus la dispoziţie de organizatorii festivalului.
Călătoria cu durata de şapte ore include o serie continuă de evenimente dedicate lui Elvis Presley, cum ar fi recitaluri susţinute de artişti care interpretează coveruri după cele mai cunoscute melodii ale Regelui Rock-and-Roll.
În ultimii doi ani mi s-a tot spus cât de incredibil este acest festival... Am luat decizia conştientă de a veni anul acesta şi sunt deja recunoscător după prima zi, a spus Louis Brown, un artist care îl imită pe Elvis şi care a venit din Regatul Unit pentru a participa la eveniment.
Organizatorii Festivalului Elvis din Parkes, care are loc de obicei în fiecare an în cea de-a doua săptămână din ianuarie, aşteaptă 24.000 de participanţi - un număr dublu faţă de populaţia permanentă a oraşului.
????#WATCH | Elvis Presley fans from across Australia and beyond descended on the regional town of Parkes as the annual Parkes Elvis Festival got underway, transforming the normally quiet community into a celebration of rock ’n’ roll nostalgia. Revellers arrived by train dressed in… pic.twitter.com/o4L61TdJ5Z— Hindustan Times (@htTweets) January 7, 2026
de Anca Murgoci
de Val Vâlcu