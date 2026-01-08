€ 5.0871
|
$ 4.3558
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.3558
 
DCNews Stiri Trenul tematic „Elvis Presley”, principala atracție a Festivalului Elvis din Parkes
Data actualizării: 13:49 08 Ian 2026 | Data publicării: 13:49 08 Ian 2026

Trenul tematic „Elvis Presley”, principala atracție a Festivalului Elvis din Parkes
Autor: Dana Mihai

Elvis Presley - Foto: Pxhere. Imagine cu rol ilustrativ Foto: Pxhere. Imagine cu rol ilustrativ
 

Fanii lui Elvis Presley s-au reunit miercuri în cadrul Festivalului Elvis din oraşul australian Parkes, informează Reuters.

 Fanii lui Elvis Presley s-au reunit miercuri în cadrul Festivalului Elvis din oraşul australian Parkes, informează Reuters.

Călătorie de 357 de kilometri cu „Elvis Express”

Participanţii, îmbrăcaţi în haine în stilul Elvis, s-au reunit în Central Station din Sydney înainte să se îmbarce într-o călătorie cu o lungime de 357 de kilometri în Elvis Express, un tren special, pus la dispoziţie de organizatorii festivalului.

Călătoria cu durata de şapte ore include o serie continuă de evenimente dedicate lui Elvis Presley, cum ar fi recitaluri susţinute de artişti care interpretează coveruri după cele mai cunoscute melodii ale Regelui Rock-and-Roll.

Citește și: Navarone Garcia a interpretat o melodie a lui Elvis Presley. Cum a reacționat Priscilla

În ultimii doi ani mi s-a tot spus cât de incredibil este acest festival... Am luat decizia conştientă de a veni anul acesta şi sunt deja recunoscător după prima zi, a spus Louis Brown, un artist care îl imită pe Elvis şi care a venit din Regatul Unit pentru a participa la eveniment.

Organizatorii Festivalului Elvis din Parkes, care are loc de obicei în fiecare an în cea de-a doua săptămână din ianuarie, aşteaptă 24.000 de participanţi - un număr dublu faţă de populaţia permanentă a oraşului. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tren elvis presley
elvis presley
elvis express
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Miruță spune că în caz de ceva, când Nicușor Dan e în Spartan, poate primi mesaje text
Publicat acum 13 minute
România, obligată să primească migranți sau să plătească o sumă fabuloasă pe cap de om
Publicat acum 29 minute
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la Paris cu aeronava Spartan
Publicat acum 37 minute
Sorana Cîrstea, învinsă de Arina Sabalenka, în optimile turneului WTA de la Brisbane
Publicat acum 46 minute
Cum va fi anul 2026 în funcție de analiza lui numerologică: „O mare schimbare ne așteaptă!”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat acum 6 ore si 1 minut
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 06 Ian 2026
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close