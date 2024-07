Navarone Garcia a interpretat o melodie a lui Elvis Presley. Cum a reacționat Priscilla

Este fiul Priscillei Presley și al producătorului de film Marco Garibaldi. Deși mai puțin faimos decât sora sa vitregă, Lisa Marie Presley, Navarone a construit o carieră muzicală distinctă și respectată.

Cum a copilăria lui Navarone, când și-a dat seama că îi place muzica?

De când eram copil am iubit muzica. Primele mele amintiri sunt de când cântam în mașină cu mama mea. Nu-mi aduc aminte acest lucru, dar mi s-a spus că atunci când aveam doi am cântat pentru Jerry Lee Lewis. Și asta a fost, de atunci mi-a plăcut întotdeauna să cânt și să fac spectacole.

De ce a ales să cânte la chitară

Am cântat la toate instrumentele înainte de a cânta la chitară. Primul instrument la care am cântat a fost un pian. Un prieten bun era un pianist grozav și l-am luat pe profesorul lui și am început să cânt la pian. Apoi, în școala generală, am început să cânt la tobe. Am cântat timp de doi sau trei ani doar la tobe. Apoi am vrut să cânt și să fiu solistul unei trupe. M-am simțit ciudat să cânt fără să cânt la un instrument, așa că am învățat la chitară ca să pot cânta și să cânt.

Muzica rock și părerea Priscillei Presley despre această alegere

Cred că am început cu rockul mai ales pentru că a fost cel mai... îmi place emoția rock n’ roll. Îmi plăcea să aud cântăreții cum țipă, fiindcă nu trebuia neapărat să ai voce frumoasă, ci de a avea emoție în spatele a ceea ce spuneai. Așa am început eu. Iar acum, că fac asta de mai mult timp, mă gândesc să încerc și alte genuri.

A spus: „Doamne, vor fi droguri peste tot”. Avea dreptate. Dar întotdeauna m-a sprijinit în tot ceea ce am făcut. Când am început să fac muzică, nu voiam deloc să fac acest lucru, dar cineva m-a pus să interpretez o versiune a unui cântec al lui Elvis și i-am arătat-o, iar ea a râs. M-a întrebat dacă era o glumă, iar eu am spus că da, e o glumă. Nu am vrut să fac asta și m-am scuzat.

