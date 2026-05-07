Data publicării: 07 Mai 2026

Din culisele aprobării: cum decid IFN-urile dacă primești un credit doar cu buletinul
Autor: Editor Team

pexels-markus-winkler-1430818-30945618 Foto Pexels / credit

Procesul pare simplu din exterior: completezi un formular, încarci o poză cu buletinul și aștepți câteva minute. Ceea ce nu se vede este că, în acel interval, un sistem automat parcurge zeci de date despre tine și calculează probabilitatea ca împrumutul să fie rambursat la timp. Înțelegând cum funcționează această evaluare, poți lua decizii mai informate și evita refuzuri inutile.

Ce se ascunde în spatele aprobării rapide

IFN-urile nu aprobă creditele prin judecată umană la fiecare cerere. Procesele sunt automatizate, iar deciziile se iau pe baza unor algoritmi de scoring care compară profilul tău cu tiparele clienților anteriori. Viteza cu care primești un răspuns, uneori în mai puțin de zece minute, este rezultatul direct al acestei automatizări. Odată cu creșterea aplicațiilor 100% digitale, algoritmii s-au rafinat pentru a reduce la minimum cazurile de fraudă sau completare eronată a datelor.

Totuși, automatizarea nu înseamnă că totul este permis. Algoritmul respectă un set de reguli stabilite de IFN și de Banca Națională a României. Fiecare cerere este evaluată conform acestor criterii, indiferent de ora sau ziua în care aplici.

De ce buletinul este suficient pentru anumite credite rapide

Buletinul nu este doar un document de identitate în procesul de evaluare. Prin datele din actul de identitate, sistemul accesează bazele de date publice pentru a verifica domiciliul, vârsta și cetățenia. Aceste informații stabilesc cadrul de eligibilitate de bază înainte ca evaluarea financiară să înceapă. Dacă ai nevoie de finanțare urgentă, credite rapide oferă tocmai această combinație de viteză și documentație minimă.

Ce date analizează sistemul în câteva secunde

Scorul de creditare și istoricul de plăți

Primul element verificat este istoricul tău din Biroul de Credit. Dacă ai întârzieri active la alte credite sau datorii neachitate, sistemul le înregistrează ca factori de risc. Unele IFN-uri acceptă și clienți cu istoric imperfect, dar cu sume mai mici și condiții ajustate. IFN-urile care acceptă clienți cu scor redus compensează riscul prin dobânzi mai mari și sume maxime mai mici acordate inițial.

Gradul de îndatorare raportat la venitul declarat

Legea impune un grad maxim de îndatorare de 40% din venit. Sistemul calculează automat cât reprezintă ratele tale existente față de venitul identificat. Dacă depășești acest prag, cererea poate fi respinsă automat, indiferent de alți factori favorabili.

Acordul ANAF și verificarea veniturilor fără adeverință

Majoritatea creditelor doar cu buletinul includ, în cerere, un acord prin care solicitantul permite IFN-ului să verifice veniturile declarate direct la ANAF. Aceasta înlocuiește adeverința de venit clasică și reduce documentația la minimum. Sistemul obține informațiile necesare în câteva secunde, fără deplasări și fără hârtii suplimentare.

Motivele frecvente pentru care o cerere este respinsă

Un scor de credit scăzut este cel mai comun motiv de refuz, dar nu singurul. Datoriile fiscale active la ANAF, un grad de îndatorare care depășește limita legală sau o discrepanță între datele introduse și cele din baze de date reprezintă cauze frecvente. Verificarea identității prin video sau prin compararea datelor poate genera și ea un refuz dacă documentul nu este valid sau dacă informațiile nu coincid.

Unele cereri sunt respinse din cauza numărului mare de aplicații simultane la mai mulți creditori. Fiecare interogare în Biroul de Credit lasă o urmă, iar un număr ridicat de verificări într-un interval scurt poate fi interpretat ca semn de risc financiar. Strategia recomandată este să aplici la un singur IFN pe rând, nu la mai mulți simultan, pentru a nu genera verificări multiple.

Cum îți poți pregăti cererea pentru o aprobare mai probabilă

Primul pas este să verifici propriul raport din Biroul de Credit înainte de a aplica. Dacă există datorii mici neachitate sau erori de raportare, le poți clarifica în avans. O situație curată în bazele de date crește semnificativ probabilitatea de aprobare.

Asigură-te că venitul tău este declarat corect la ANAF, mai ales dacă lucrezi ca PFA sau cu contract de colaborare. IFN-ul verifică venitul electronic, iar o declarație incompletă sau neactualizată poate duce la o evaluare incorectă a capacității de rambursare. O declarație completă și actualizată la ANAF reduce semnificativ timpii de procesare și crește rata de aprobare.

Ce citești cu atenție înainte să semnezi contractul

Viteza aprobării poate crea impresia că totul este simplu și fără implicații. Contractul de credit conține, însă, informații esențiale: DAE, costul total al creditului, penalitățile de întârziere și condițiile de rambursare anticipată. Citești aceste clauze înainte de semnare, nu după ce banii au ajuns în cont.

DAE reprezintă costul real al împrumutului, exprimat anual, și include toate taxele și dobânzile. La creditele rapide, această valoare poate fi semnificativ mai mare decât la produsele bancare clasice. Compararea DAE între mai multe oferte îți oferă o imagine realistă a costului total.

