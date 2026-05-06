Ce se întâmplă dacă mănânci ciocolată înainte de somn

Foarte mulți adulți au probleme cu somnul. Aceste dificultăți pot fi cauzate de probleme de sănătate, vârstă sau stres, dar și de obiceiuri zilnice care afectează somnul fără să ne dăm seama.

Potrivit dieteticianului Lena Bakovic, consumul de ciocolată înainte de culcare, chiar și în cantități mici, poate afecta somnul și îl poate face mai dificil, mai ales la persoanele cu insomnie. Acest lucru se datorează cofeinei care blochează somnolența și teobrominei, care poate crește ritmul cardiac și poate îngreuna odihna.

VEZI ȘI: Cum să consumi corect nucile pentru o digestie mai bună: Trucul care le face mai sănătoase

Efectul ciocolatei poate varia

Lena Bakovic a explicat că efectul ciocolatei variază în funcție de tip.

„O porție de 28 de grame de ciocolată cu lapte conține aproximativ 8 miligrame de cofeină”, susține Lena Bakovic.

„Consumul ei chiar înainte de culcare poate contribui la un somn prost”, a mai explicat aceasta.

Ciocolata mai pură conține mai multă cofeină, în timp ce ciocolata albă nu afectează somnul deoarece nu are cacao, fiind făcută doar din unt de cacao.

Asta înseamnă că nu putem mânca ciocolată? Sigur că putem, dar cel mai bine este să o consumăm doar ocazional și cu cel puțin patru până la șase ore înainte de culcare.

VEZI ȘI: Cum s-a transformat sănătatea în obsesie: Avertismentul Mihaelei Bilic cu privire la stilul de viață modern