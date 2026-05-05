€ 5.2180
|
$ 4.4644
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2180
|
$ 4.4644
 
DCNews Stiri Dominic Fritz: Nu vom permite ca PSD şi AUR să întoarcă România în trecut
Data actualizării: 17:32 05 Mai 2026 | Data publicării: 17:32 05 Mai 2026

Dominic Fritz: Nu vom permite ca PSD şi AUR să întoarcă România în trecut
Autor: Ioan-Radu Gava

dominic fritz usr Președintele USR, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres

Liderul USR Dominic Fritz a precizat că nu va permite ca Partidul Social și Alianța pentru Unirea Românilor să întoarcă România în trecut.

Miniştrii USR îşi vor continua activitatea până în ziua în care va fi numit un nou guvern, a anunţat marţi preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz.

El afirmă, într-o postare pe Facebook, că moţiunea de cenzură a trecut, însă USR nu va permite "ca PSD şi AUR să întoarcă România în trecut".

"Toţi ştim că cele două partide au vrut acelaşi lucru: să oprească reformele, înainte ca reformele să le golească cutiile de pantofi şi să ne scape de pile, relaţii, cumetrii. Lăcomia lor costă şi-i va costa scump pe români. Au plătit deja 36 de ani. Suntem mulţi care suntem scârbiţi şi furioşi. Dar nu avem voie să fim nehotărâţi", transmite Dominic Fritz.

Liderul USR reiterează că formaţiunea nu va negocia formarea unui nou guvern cu PSD şi anunţă că va avea, în cursul zilei, discuţii cu colegii din conducerea partidului.

"Vom rămâne alături de toţi românii care îşi doresc să construim ceva în ţara asta. Cu responsabilitate şi curaj. La bine şi la greu, indiferent de cât de multe piedici ne pun. Miniştrii USR îşi vor continua munca până în ziua în care va fi numit un nou guvern. Aşa cum am decis şi anunţat înainte, nu vom negocia un nou guvern cu PSD. Nu poţi guverna cu un partener care blochează reformele cu o majoritate de rezervă cu AUR în buzunar. Voi avea azi mai multe întâlniri cu colegii din conducerea USR pentru a lua o decizie despre cum apărăm România şi valorile noastre cel mai bine în perioada următoare", precizează liderul USR.

Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marţi de Parlament.

S-au înregistrat 281 de voturi "pentru", patru voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dominic fritz
psd
pnl
usr
udmr
motiune de cenzura
domunic fritz
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (3)

Mircea   •   05 Mai 2026   •   18:03

Mars incopatibil usr-ist si respecta decizia instantei.USR este cancerul Romaniei!

Securistii   •   05 Mai 2026   •   17:53

Plecați acasă și sa mai veniți la guvernare peste 10 ani... Securistilor

Dar cine e acest domn sa permita sau sa nu permita   •   05 Mai 2026   •   17:43

E domnul Fritz un fel de dictator sau ce?
Cine este el sa decida ce sa se poata si ce nu?

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Victorie în Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European. Viitorul Fond European pentru Competitivitate trebuie să răspundă nevoilor fermierilor europeni
Publicat acum 33 minute
Bursa își revine rapid după votul moțiunii împotriva Guvernului Bolojan
Publicat acum 38 minute
Germania, îngrijorată de retragerea militarilor americani. Pe cine dă vina premierul Bavariei
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Radu Leca discută cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu despre stresul academic
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Lecții despre identitate și comunicare pentru studenții de la Universitatea Titu Maiorescu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 28 minute
Rezultat vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan, 5 mai 2026: Ilie Bolojan a plecat, moțiunea a trecut
Publicat acum 7 ore si 4 minute
Ultimul gest făcut de Ilie Bolojan în Guvern: Am zis că nu plec până când nu dau această Ordonanță
Publicat acum 4 ore si 58 minute
Ce se întâmplă după ce Guvernul Bolojan a picat. Ce prevede Constituția României. Augustin Zegrean: Nu mai există!
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Tabăra Bolojan anunță o victorie în PNL. Ce s-a decis la ședința BPN a partidului
Publicat acum 5 ore si 56 minute
Grindeanu s-a răzgândit. S-a ridicat în fața Parlamentului ca să-i dea replica lui Bolojan
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close