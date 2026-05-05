Dominic Fritz: Nu vom permite ca PSD şi AUR să întoarcă România în trecut

Miniştrii USR îşi vor continua activitatea până în ziua în care va fi numit un nou guvern, a anunţat marţi preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz.

El afirmă, într-o postare pe Facebook, că moţiunea de cenzură a trecut, însă USR nu va permite "ca PSD şi AUR să întoarcă România în trecut".

"Toţi ştim că cele două partide au vrut acelaşi lucru: să oprească reformele, înainte ca reformele să le golească cutiile de pantofi şi să ne scape de pile, relaţii, cumetrii. Lăcomia lor costă şi-i va costa scump pe români. Au plătit deja 36 de ani. Suntem mulţi care suntem scârbiţi şi furioşi. Dar nu avem voie să fim nehotărâţi", transmite Dominic Fritz.

Liderul USR reiterează că formaţiunea nu va negocia formarea unui nou guvern cu PSD şi anunţă că va avea, în cursul zilei, discuţii cu colegii din conducerea partidului.

"Vom rămâne alături de toţi românii care îşi doresc să construim ceva în ţara asta. Cu responsabilitate şi curaj. La bine şi la greu, indiferent de cât de multe piedici ne pun. Miniştrii USR îşi vor continua munca până în ziua în care va fi numit un nou guvern. Aşa cum am decis şi anunţat înainte, nu vom negocia un nou guvern cu PSD. Nu poţi guverna cu un partener care blochează reformele cu o majoritate de rezervă cu AUR în buzunar. Voi avea azi mai multe întâlniri cu colegii din conducerea USR pentru a lua o decizie despre cum apărăm România şi valorile noastre cel mai bine în perioada următoare", precizează liderul USR.

Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marţi de Parlament.

S-au înregistrat 281 de voturi "pentru", patru voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate.