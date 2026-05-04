DCNews Stiri Programul "Noua Casă" continuă, Guvernul menține accesul la credite pentru locuințe
Data publicării: 22:59 04 Mai 2026

Programul "Noua Casă" continuă, Guvernul menține accesul la credite pentru locuințe
Autor: Dana Mihai

apartmanent casa piata imobiliara Piața imobiliară în 2026. Sursa foto: Freepik

Executivul a adoptat luni Hotărârea de Guvern iniţiată de Ministerul Finanţelor pentru continuarea programului "Noua Casă" şi în anul 2026, cu un plafon de garantare în valoare de 500 de milioane de lei.

Conform unui comunicat al Ministerului de Finanţe, măsura este menită să asigure accesul în continuare la finanţare pentru achiziţia de locuinţe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăţi în îndeplinirea condiţiilor standard de creditare.

Programul "Noua Casă", sprijin pentru populație și economie

"Actul normativ vizează atât sprijinul pentru accesul la locuinţe, cât şi intervenţii directe în educaţie şi protecţie socială, adresând nevoi esenţiale ale populaţiei în actualul context economic. Continuarea programului 'Noua Casă' oferă predictibilitate, atât beneficiarilor, cât şi instituţiilor de credit, menţinând unul dintre cele mai importante instrumente de sprijin pentru accesul la locuinţe. Noul plafon de garantare permite derularea programului şi în acest an, facilitând accesul populaţiei la credite ipotecare în condiţii avantajoase comparativ cu produsele standard disponibile pe piaţă, în special pentru persoanele aflate la achiziţia primei locuinţe", se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, decizia adoptată de Executiv la propunerea Ministerului Finanţelor vine în contextul evoluţiilor recente din piaţa imobiliară şi financiară, marcate de creşterea costurilor în sectorul construcţiilor, menţinerea unor standarde prudente de creditare şi nevoia de a asigura acces echitabil la finanţare pentru categoriile care întâmpină dificultăţi în îndeplinirea condiţiilor clasice de creditare.

"Prin această Hotărâre, Ministerul Finanţelor urmăreşte susţinerea accesului populaţiei la locuinţe, menţinerea stabilităţii pieţei rezidenţiale şi sprijinirea sectoarelor economice conexe, precum construcţiile şi serviciile financiare", se subliniază în comunicat.

"Noua Casă", program-cheie pentru credite ipotecare

Programul "Noua Casă", continuatorul programului "Prima Casă", rămâne unul dintre principalele instrumente de politică publică destinate facilitării accesului la credite ipotecare. De la lansarea sa, în anul 2009, şi până la finalul lunii februarie 2026, au fost acordate peste 334.000 de garanţii şi promisiuni de garantare, în valoare totală de aproximativ 31,72 miliarde lei, confirmând rolul semnificativ al programului în sprijinirea accesului la locuinţe.

"În anul 2025, programul a continuat să genereze rezultate, fiind acordate garanţii în valoare de aproximativ 33 milioane lei. Totodată, mecanismele de administrare a riscului şi-au demonstrat eficienţa, o parte semnificativă a sumelor plătite de stat pentru garanţii executate fiind recuperată ulterior. Datele analizate la nivelul pieţei indică o dinamică pozitivă a creditării ipotecare şi o maturizare progresivă a sectorului, susţinută de creşterea veniturilor salariale şi de reducerea dobânzilor efective. În acest context, menţinerea programului contribuie la echilibrarea raportului dintre cerere şi ofertă şi la consolidarea unui cadru predictibil pentru finanţarea achiziţiei de locuinţe", precizează reprezentanţii MF. 

