€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Stiri Donald Trump transmite că numărul militarilor retraşi din Germania va fi mult mai mare decât fusese anunţat
Data publicării: 08:22 03 Mai 2026

Donald Trump transmite că numărul militarilor retraşi din Germania va fi mult mai mare decât fusese anunţat
Autor: Mihai Ciobanu

imagine cu militari, soldati Soldati.

Donald Trump a declarat, sâmbătă, că intenţionează să retragă mai multe trupe americane din Germania decât fusese anunţat.

Zilele trecute, secretarul apărării american, Pete Hegseth, a ordonat retragerea a aproximativ 5.000 de militari americani din bazele din Germania. Ulterior, preşedintele Trump le-a declarat reporterilor în Florida că numărul va fi mai mare.

"Vom reduce drastic", a afirmat Trump. "Reducem mult mai mult decât 5.000", a adăugat republicanul.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Apărării a declarat că retragerea urmează să fie finalizată în următoarele 12 luni. Detaliile rămân neclare, notează dpa.

Dispută între Trump şi Merz

Decizia vine în urma unei dispute publice dintre Trump şi cancelarul german Friedrich Merz la începutul săptămânii. Merz a sugerat că guvernul iranian a "umilit" SUA în timpul negocierilor şi că americanii nu par a avea nicio strategie pentru a încheia războiul, ceea ce a provocat un răspuns furios din partea lui Trump.

Timp de decenii, au existat zeci de baze militare americane majore în Europa, care au o importanţă enormă pentru operaţiunile americane la nivel global, inclusiv în Orientul Mijlociu, aminteşte dpa. În Germania, acestea includ Comandamentul European al SUA din Stuttgart şi Baza Aeriană Ramstein din landul vestic Renania-Palatinat, care serveşte drept centru pentru Forţele Aeriene ale SUA.

Conform datelor armatei americane din aprilie, aproximativ 86.000 de soldaţi americani sunt staţionaţi în prezent în Europa, dintre care circa 39.000 în Germania. Numărul se schimbă periodic, parţial drept urmare a rotaţiilor şi a exerciţiilor militare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
trupe
germania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

ORLOV   •   03 Mai 2026   •   08:39

Să plece au casa familii, să plece, toate conflictele au fost generate de ei când nu le-a placut ceva.
Drum bun !

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 36 minute
Criză politică în România cu impact regional. Politico: Scenariul unui premier tehnocrat prinde contur după moțiune
Publicat acum 49 minute
Tragedie la Câmpulung: Un tânăr a murit, altul este grav rănit după un accident violent
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Controversa listării companiilor de stat: Cum funcționează vânzarea accelerată a acțiunilor - Explicațiile unui economist
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Rusia a lovit din nou Odesa: Morţi şi răniţi după ultimele bombardamente
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Marine Le Pen respinge "Frexit", dar promite schimbări în UE dacă ajunge la putere
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 36 minute
BANCUL ZILEI: Ceartă în familie
Publicat acum 2 ore si 33 minute
Horoscop 3 mai 2026. Mercur a intrat în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 44 minute
Ce sunt ATR-urile și de ce au ajuns în centrul unei controverse în energie
Publicat acum 3 ore si 39 minute
Donald Trump a reacționat la noua ofertă iraniană
Publicat acum 3 ore si 27 minute
Iluzia Lunii, fenomenul care ne înșală privirea de mii de ani
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close