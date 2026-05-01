Subcategorii în Politica

DCNews Politica Bolojan a inaugurat în Suceava o creșă fără apă și curent. Val Vâlcu: Ce atâtea utilități? Folosești scutece
Data publicării: 18:54 01 Mai 2026

Bolojan a inaugurat în Suceava o creșă fără apă și curent. Val Vâlcu: Ce atâtea utilități? Folosești scutece
Autor: Tiberiu Vasile

Bolojan a inaugurat în Suceava o creșă fără apă și curent. Val Vâlcu Ce atâtea utilități Folosești scutece Premierul Ilie Bolojan la Suceava. Sursa Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a inaugurat la Suceava o creșă care nu este încă racordată la utilități. Momentul a fost comentat de jurnalistul Val Vâlcu.

Premierul Ilie Bolojan a inaugurat vineri, 1 mai, o creșă nouă în Suceava, în cartierul Burdujeni, deși clădirea nu ar fi complet funcțională, nefiind racordată la curent electric și apă, potrivit informațiilor România TV. Recepția lucrărilor nu ar fi fost încă finalizată, în condițiile în care investiția, finanțată prin PNRR, depășește 18 milioane de lei (fără TVA) și a fost realizată în aproximativ 12 luni. Situația ridică întrebarea de fond privind momentul inaugurării unor obiective care nu sunt încă operaționale. Nu este prima astfel de acțiune a premierului Ilie Bolojan în ultima perioadă, pe fondul unui context politic tensionat și al apropierii moțiunii de cenzură din 5 mai, care ar putea trece. În spațiul public au fost interpretate mai multe inițiative recente, precum proiectul privind interzicerea cumulului pensie–salariu sau creșterea vârstei de pensionare la militari, ca mișcări rapide de imagine. Jurnalistul Val Vâlcu a comentat pe scurt, într-o intervenție la România TV, aceste demersuri ale premierului.

"O acțiune de PR"

„La fel ca în cazul proiectului de lege privind cumulul pensie-salariu, e doar o acțiune de PR. Va fi întoarsă de Curtea Constituțională, nici nu are rost să intrăm în detalii. Aici, de ce ne mirăm de Suceava? Păi, jumătate din București nu are apă caldă. S-a făcut o avarie și nu știu, nu l-am văzut pe domnul Ciucu, apropiat de premier, agitat de 1 Mai. Bine, poate se gândea că electoratul dânsului se află la mare în momentul de față. La creșă e mai simplu. Folosești scutece de unică folosință. Ce atâtea condiții și utilități? Pentru ce le trebuie? Îl duci dimineața și îl iei seara de acolo”, a comentat ironic jurnalistul Val Vâlcu.

CITEȘTE ȘI: PSD le cere liberalilor să voteze moţiunea anti-Bolojan. Replica premierului
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
ilie bolojan
suceava
gradinita
cresa
utilitati
curent
apa
val valcu
