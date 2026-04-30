Soția secretarului american al Apărării, criticată dur după ce a purtat o rochie care ar fi de pe Shein, la o cină oficială la Casa Albă

Jennifer Rauchet, soția secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, a fost aspru criticată în mediul online pentru că a purtat ceea ce părea să semene cu o rochie listată pe Shein la prețul de 42 de dolari și similară cu o alta de pe Temu la jumătate de preț, la o cină oficială la Casa Albă, scrie The Guardian.

Shein este o piață gigantică de fast-fashion chinezească, iar Temu este răspunsul țării la Amazon - în timp ce Hegseth susține naționalismul și „America pe primul loc”. SUA continuă, de asemenea, să se angajeze într-un război comercial cu China, iar soțul lui Rauchet a fost vorbit anterior despre ceea ce a numit amenințarea pe care reprezintă China pentru lume. Sursa citată scrie că e foarte posibil ca Rauchet, fost producător executiv Fox News, să aibă convingeri similare.

Jennifer Rauchet shocks many with her choice of dress for the White House Correspondents Dinner https://t.co/3QV72awDGF ???? pic.twitter.com/T6qlHz91dF — Daily Mail US (@Daily_MailUS) April 27, 2026

Val de critici la adresa soției secretarului american al Apărării

Influencerul Ella Devi, auto-descrisă ca fiind „mondenă socialistă”, a scris pe X: „soția lui Peter Hegeseth a purtat o rochie de la Temu la cina corespondenților de la Casa Albă (nu glumesc)”. Tweet-ul a fost vizualizat de atunci de peste 6 milioane de ori.

„Soția lui Pete Hegseth a purtat haine fast fashion din străinătate... în ciuda ideologiilor naționaliste ale partidului său”, a scris și organizația de supraveghere a industriei modei, Diet Prada.

Unii s-au simțit apoi ofensați de ceea ce părea, din perspectiva lor, a fi alegerea vestimentară extrem de extravagantă. Ca răspuns la postarea lui Devi, activista politică de extremă dreapta Laura Loomer i-a sărit în ajutor lui Rauchet: „Arată uimitor. Credeam că stânga vrea să mânânce bogații. Acum vrei să te dai în vânt după cineva care nu a cheltuit 10.000 de dolari pe o rochie pe care o va purta o singură dată”.

Experta în modă Aja Barber a fost și mai acidă. „Crimele lor sunt multe”, spune ea despre Administrația Trump și cei din orbita sa, „iar purtarea unei rochii dintr-un atelier clandestin se numără printre ele. Dar, în general, societatea noastră ar trebui să o ia în serios, chiar și atunci când nu este vorba de cineva care servește într-o administrație dictatorială”.

Nu este prima dată când moda este transformată într-o armă în politica din SUA

Nu este prima dată când moda este transformată într-o armă, fie în stânga, fie în dreapta politicii americane. Prima doamnă a orașului New York, Rama Duwaji, s-a confruntat cu reacții negative după ce a purtat cizme „scumpe” de la Miista, produse din Europa, la ceremonia de învestire a soțului ei.

Totodată, când Melania Trump a purtat o jachetă Zara de 39 de dolari, pe care scria „I really don't care, do you?”, în timpul unei vizite la un centru de detenție pentru copii migranți, sloganul a stârnit gălăgie, dar nu și prețul nefiresc de mic.