€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Soția secretarului american al Apărării, criticată dur după ce a purtat o rochie care ar fi de pe Shein, la o cină oficială la Casa Albă
Data actualizării: 18:04 30 Apr 2026 | Data publicării: 17:51 30 Apr 2026

Soția secretarului american al Apărării, criticată dur după ce a purtat o rochie care ar fi de pe Shein, la o cină oficială la Casa Albă
Autor: Doinița Manic

imagine cu Jennifer Rauchet și Pete Hegseth Rochia purtată de Jennifer Rauchet ar costa 42 de dolari. Foto: Captură video

Soția lui Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a fost criticată dur după ce a purtat o rochie care ar fi de pe Shein la o cină oficială la Casa Albă.

Jennifer Rauchet, soția secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, a fost aspru criticată în mediul online pentru că a purtat ceea ce părea să semene cu o rochie listată pe Shein la prețul de 42 de dolari și similară cu o alta de pe Temu la jumătate de preț, la o cină oficială la Casa Albă, scrie The Guardian.

Shein este o piață gigantică de fast-fashion chinezească, iar Temu este răspunsul țării la Amazon - în timp ce Hegseth susține naționalismul și „America pe primul loc”. SUA continuă, de asemenea, să se angajeze într-un război comercial cu China, iar soțul lui Rauchet a fost vorbit anterior despre ceea ce a numit amenințarea pe care reprezintă China pentru lume. Sursa citată scrie că e foarte posibil ca Rauchet, fost producător executiv Fox News, să aibă convingeri similare.

Val de critici la adresa soției secretarului american al Apărării

Influencerul Ella Devi, auto-descrisă ca fiind „mondenă socialistă”, a scris pe X: „soția lui Peter Hegeseth a purtat o rochie de la Temu la cina corespondenților de la Casa Albă (nu glumesc)”. Tweet-ul a fost vizualizat de atunci de peste 6 milioane de ori. 

„Soția lui Pete Hegseth a purtat haine fast fashion din străinătate... în ciuda ideologiilor naționaliste ale partidului său”, a scris și organizația de supraveghere a industriei modei, Diet Prada.

Unii s-au simțit apoi ofensați de ceea ce părea, din perspectiva lor, a fi alegerea vestimentară extrem de extravagantă. Ca răspuns la postarea lui Devi, activista politică de extremă dreapta Laura Loomer i-a sărit în ajutor lui Rauchet: „Arată uimitor. Credeam că stânga vrea să mânânce bogații. Acum vrei să te dai în vânt după cineva care nu a cheltuit 10.000 de dolari pe o rochie pe care o va purta o singură dată”.

Experta în modă Aja Barber a fost și mai acidă. „Crimele lor sunt multe”, spune ea despre Administrația Trump și cei din orbita sa, „iar purtarea unei rochii dintr-un atelier clandestin se numără printre ele. Dar, în general, societatea noastră ar trebui să o ia în serios, chiar și atunci când nu este vorba de cineva care servește într-o administrație dictatorială”.

Nu este prima dată când moda este transformată într-o armă în politica din SUA

Nu este prima dată când moda este transformată într-o armă, fie în stânga, fie în dreapta politicii americane. Prima doamnă a orașului New York, Rama Duwaji, s-a confruntat cu reacții negative după ce a purtat cizme „scumpe” de la Miista, produse din Europa, la ceremonia de învestire a soțului ei.

Totodată, când Melania Trump a purtat o jachetă Zara de 39 de dolari, pe care scria „I really don't care, do you?”, în timpul unei vizite la un centru de detenție pentru copii migranți, sloganul a stârnit gălăgie, dar nu și prețul nefiresc de mic.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

shein
temu
rochie
Pete Hegseth
sua
casa alba
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Ministerul Educației anunță aprobarea unui nou set de 320 de programe școlare pentru învățământul liceal
Publicat acum 17 minute
Ayatollahul Iranului revine după o perioadă de absență și tăcere și lansează amenințări la adresa SUA
Publicat acum 35 minute
Topul celor mai frumoase plaje din Europa în 2026. Cea clasată pe locul 1 i-a fermecat pe turiști
Publicat acum 51 minute
Aglomerație pe Valea Prahovei, înainte de 1 Mai. Mașini bară la bară pe DN1, în Comarnic și Bușteni
Publicat acum 51 minute
Nou punct de trecere a frontierei între România și Republica Moldova
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 11 minute
Profesorul Petruț Rizea (25 de ani) a făcut accident vascular cerebral (AVC). Îl știați de la interviurile DC News și Părinți și pitici
Publicat acum 6 ore si 3 minute
Ponta, mesaj către Grindeanu înainte de a merge la Nicușor Dan: Te rog public!
Publicat acum 7 ore si 37 minute
Ilie Bolojan, declarațiile zilei, după ședința de Guvern / video
Publicat acum 7 ore si 56 minute
Dăncilă demontează mitul „Ne-a impus Bruxelles-ul”: Nu, nu Bruxelles-ul a decis. Hotărârea defavorabilă a venit din România
Publicat acum 4 ore si 51 minute
Cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan, după ce trece moțiunea. Bogdan Chirieac, analiză
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close