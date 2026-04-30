Data publicării: 09:10 30 Apr 2026

Maria Zaharova îl acuză pe Volodimir Zelenski de provocarea unui război nuclear, în timp ce președintele Ucrainei a cerut reluarea negocierilor
Autor: Ioan-Radu Gava

maria-zaharova_87516300 Sursa foto Agerpres

Ministerul de Externe rus l-a acuzat miercuri pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski de provocarea unui război nuclear, avertizând Europa cu privire la consecinţe.

Kievul bombardează centrala nucleară Zaporojie, iar Zelenski cere nu doar aderarea la NATO, ci şi arme nucleare pentru securitatea Ucrainei, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citată de dpa și Agerpres.

"El continuă să provoace un conflict nuclear cu astfel de declaraţii", a adăugat ea.

Europa de Vest riscă să devină prima victimă a consecinţelor acestui "şantaj nuclear", a spus Zaharova.

În loc să continue să finanţeze eforturile de război ale Kievului, europenii trebuie să-l oprească pe liderul ucrainean, a cerut purtătoarea de cuvânt a MAE rus.

"Zelenski nu vrea pace. Acest lucru este evident", a afirmat ea.

Moscova a respins un armistițiu urmat de pace, deși Zelenski a cerut acest lucru

Zelenski a cerut recent de mai multe ori Moscovei să reia negocierile privind un armistiţiu urmat de pace. Cu toate acestea, Kremlinul insistă asupra unor precondiţii, cum ar fi cedarea de către Kiev a unor noi teritorii ucrainene înainte de orice oprire a luptelor.

Zaharova a respins, de asemenea, remarcile făcute de cancelarul german Friedrich Merz, care a spus că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritorii Rusiei pentru a realiza pacea.

Nici Germania, nici UE nu sunt implicate în procesul de negocieri, a spus ea.

"Toate declaraţiile conducerii lor pe această temă sunt lipsite de sens pentru noi", a declarat Zaharova.

"Nu are sens să reacţionăm la declaraţiile politicienilor europeni atât timp cât continentul continuă să finanţeze Ucraina", a adăugat ea.

Zaharova a menţionat, de asemenea, Bulgaria şi Turcia în declaraţiile sale, chiar dacă Rumen Radev, considerat în principal un susţinător al Kremlinului, a câştigat recentele alegeri parlamentare anticipate în Bulgaria, iar preşedintele rus Vladimir Putin menţine relaţii de prietenie cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

În calitate de membre ale NATO, ambele naţiuni de la Marea Neagră poartă responsabilitatea pentru consecinţele asupra mediului cauzate de atacurile Kievului asupra portului petrolier Tuapse, a declarat Zaharova.

Ea s-a referit la atacurile cu drone ucrainene asupra unui terminal din oraş, care au provocat incendii grave şi o deversare de petrol în Marea Neagră.

maria zaharova
volodimir zelenski
razboi rusia ucraina
