O femeie a murit după un lifting facial într-un cabinet din Capitală. Ministrul Sănătății a trimis un control

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a cerut Inspecţiei Sanitare să înceapă de urgenţă o verificare la cabinetul medical din Capitală unde o pacientă a intrat în comă cerebrală după un lifting facial, iar apoi a murit.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, echipa de control s-a deplasat la faţa locului, însă cabinetul era închis, astfel că inspectorii nu au putut încă să înceapă verificările.

​"Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, a solicitat reprezentanților Inspecției Sanitare să demareze o verificare urgentă la cabinetul medical din Capitală unde, în urma unei proceduri estetice, o pacientă a intrat în comă cerebrală și apoi a decedat.

​Echipa de control s-a deplasat la fața locului, însă inspectorii sanitari au găsit cabinetul medical închis, motiv pentru care verificările nu au putut fi demarate.

​În măsura în care accesul va fi permis, inspectorii vor verifica:

- ​Respectarea autorizației sanitare de funcționare;

- ​Respectarea circuitelor medicale;

- ​Respectarea condițiilor igienico-sanitare, conform atribuțiilor legale.

Ministerul Sănătății va continua demersurile pentru finalizarea controlului, iar rezultatul verificărilor va fi făcut public", transmite Ministerul Sănătății într-un comunicat de presă.

Cum a murit femeia. Ce s-ar fi întâmplat în cabinetul din Capitală

Femeia în cauză avea 45 de ani și era din Râmnicu Vâlcea, potrivit relatărilor din presă. Aceasta a intrat comă în timpul unei intervenţii de lifting facial, într-un cabinet din Capitală, săptămâna trecută, iar ieri a murit. Se pare că pacienta a suferit un anevrism cerebral în timpul procedurilor. Soțul femeii a povestit că aflat despre cele întâmplate chiar de la doctorul care s-a ocupat de intervenție.

"M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce, domnul Dumitru: "țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea, vă rog frumos să veniți aici, nu știu ce s-a întâmplat", vă dați seama că am rămas fără grai", a spus Sorin Dumitru, soțul pacientei, pentru Observator.

Medicii ar fi descoperit în urma unui CT o sângerare în cutia craniană, provocată cel mai probabil de ruperea unui vas de sânge, iar pacienta a fost ulterior transferată la Institutul Naţional de Boli Neurovasculare. Mai bine de o săptămână, femeia a fost ținută în viață de aparate, iar ieri după amiază a murit.

Ce spune medicul care i-a făcut procedura de lifting facial femeii

Medicul care îi făcea procedura de lifting facial susţine că intervenţia a fost pregătită ca la carte.

"Totul a fost informat, totul a fost în regulă", a declarat medicul care s-a ocupat de intervenție.

Cazul a intrat în atenția poliției și a Colegiului Medicilor. Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă intervenția a respectat protocoalele medicale.