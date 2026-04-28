O femeie a murit după un lifting facial într-un cabinet din Capitală. Ministrul Sănătății a trimis un control

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, a trimis un control la cabinetul din Capitală unde o femeie a murit după un lifting facial.
Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a cerut Inspecţiei Sanitare să înceapă de urgenţă o verificare la cabinetul medical din Capitală unde o pacientă a intrat în comă cerebrală după un lifting facial, iar apoi a murit.
Potrivit Ministerului Sănătăţii, echipa de control s-a deplasat la faţa locului, însă cabinetul era închis, astfel că inspectorii nu au putut încă să înceapă verificările.
"Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, a solicitat reprezentanților Inspecției Sanitare să demareze o verificare urgentă la cabinetul medical din Capitală unde, în urma unei proceduri estetice, o pacientă a intrat în comă cerebrală și apoi a decedat.
Echipa de control s-a deplasat la fața locului, însă inspectorii sanitari au găsit cabinetul medical închis, motiv pentru care verificările nu au putut fi demarate.
În măsura în care accesul va fi permis, inspectorii vor verifica:
- Respectarea autorizației sanitare de funcționare;
- Respectarea circuitelor medicale;
- Respectarea condițiilor igienico-sanitare, conform atribuțiilor legale.
Ministerul Sănătății va continua demersurile pentru finalizarea controlului, iar rezultatul verificărilor va fi făcut public", transmite Ministerul Sănătății într-un comunicat de presă.
Femeia în cauză avea 45 de ani și era din Râmnicu Vâlcea, potrivit relatărilor din presă. Aceasta a intrat comă în timpul unei intervenţii de lifting facial, într-un cabinet din Capitală, săptămâna trecută, iar ieri a murit. Se pare că pacienta a suferit un anevrism cerebral în timpul procedurilor. Soțul femeii a povestit că aflat despre cele întâmplate chiar de la doctorul care s-a ocupat de intervenție.
"M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce, domnul Dumitru: "țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea, vă rog frumos să veniți aici, nu știu ce s-a întâmplat", vă dați seama că am rămas fără grai", a spus Sorin Dumitru, soțul pacientei, pentru Observator.
Medicii ar fi descoperit în urma unui CT o sângerare în cutia craniană, provocată cel mai probabil de ruperea unui vas de sânge, iar pacienta a fost ulterior transferată la Institutul Naţional de Boli Neurovasculare. Mai bine de o săptămână, femeia a fost ținută în viață de aparate, iar ieri după amiază a murit.
Medicul care îi făcea procedura de lifting facial susţine că intervenţia a fost pregătită ca la carte.
"Totul a fost informat, totul a fost în regulă", a declarat medicul care s-a ocupat de intervenție.
Cazul a intrat în atenția poliției și a Colegiului Medicilor. Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă intervenția a respectat protocoalele medicale.
de Anca Murgoci