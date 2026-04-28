€ 5.0937
|
$ 4.3541
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3541
 
DCNews Stiri O femeie a murit după un lifting facial într-un cabinet din Capitală. Ministrul Sănătății a trimis un control
Data actualizării: 17:52 28 Apr 2026 | Data publicării: 17:51 28 Apr 2026

O femeie a murit după un lifting facial într-un cabinet din Capitală. Ministrul Sănătății a trimis un control
Autor: Doinița Manic

imagini cu medici chirurgi Femeia a intrat întâi în comă, iar după o săptămână a murit. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, a trimis un control la cabinetul din Capitală unde o femeie a murit după un lifting facial.

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a cerut Inspecţiei Sanitare să înceapă de urgenţă o verificare la cabinetul medical din Capitală unde o pacientă a intrat în comă cerebrală după un lifting facial, iar apoi a murit.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, echipa de control s-a deplasat la faţa locului, însă cabinetul era închis, astfel că inspectorii nu au putut încă să înceapă verificările.

​"Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, a solicitat reprezentanților Inspecției Sanitare să demareze o verificare urgentă la cabinetul medical din Capitală unde, în urma unei proceduri estetice, o pacientă a intrat în comă cerebrală și apoi a decedat.

​Echipa de control s-a deplasat la fața locului, însă inspectorii sanitari au găsit cabinetul medical închis, motiv pentru care verificările nu au putut fi demarate.

​În măsura în care accesul va fi permis, inspectorii vor verifica:
- ​Respectarea autorizației sanitare de funcționare;
- ​Respectarea circuitelor medicale;
- ​Respectarea condițiilor igienico-sanitare, conform atribuțiilor legale.

Ministerul Sănătății va continua demersurile pentru finalizarea controlului, iar rezultatul verificărilor va fi făcut public", transmite Ministerul Sănătății într-un comunicat de presă.

Cum a murit femeia. Ce s-ar fi întâmplat în cabinetul din Capitală

Femeia în cauză avea 45 de ani și era din Râmnicu Vâlcea, potrivit relatărilor din presă. Aceasta a intrat comă în timpul unei intervenţii de lifting facial, într-un cabinet din Capitală, săptămâna trecută, iar ieri a murit. Se pare că pacienta a suferit un anevrism cerebral în timpul procedurilor. Soțul femeii a povestit că aflat despre cele întâmplate chiar de la doctorul care s-a ocupat de intervenție.

"M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce, domnul Dumitru: "țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea, vă rog frumos să veniți aici, nu știu ce s-a întâmplat", vă dați seama că am rămas fără grai", a spus Sorin Dumitru, soțul pacientei, pentru Observator.

Medicii ar fi descoperit în urma unui CT o sângerare în cutia craniană, provocată cel mai probabil de ruperea unui vas de sânge, iar pacienta a fost ulterior transferată la Institutul Naţional de Boli Neurovasculare. Mai bine de o săptămână, femeia a fost ținută în viață de aparate, iar ieri după amiază a murit.

Ce spune medicul care i-a făcut procedura de lifting facial femeii

Medicul care îi făcea procedura de lifting facial susţine că intervenţia a fost pregătită ca la carte.

"Totul a fost informat, totul a fost în regulă", a declarat medicul care s-a ocupat de intervenție.

Cazul a intrat în atenția poliției și a Colegiului Medicilor. Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă intervenția a respectat protocoalele medicale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cabinet medical
capitala
lifting facial
ministerul sanatatii
attila cseke
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Sistemele de implanturi Dentium: soluții clinice adaptate fiecărui tip de caz
Publicat acum 11 minute
Anunțul lui Gigi Becali despre noul antrenor al FCSB. Elias Charalambous, tot mai aproape de revenirea pe banca roș-albaștrilor
Publicat acum 18 minute
O femeie a murit după un lifting facial într-un cabinet din Capitală. Ministrul Sănătății a trimis un control
Publicat acum 27 minute
Lovitură grea în gimnastica românească. Ana Bărbosu, suspendată 2 ani de ITA după controale ratate
Publicat acum 38 minute
Intervenția ministrului Cătălin Predoiu la World Policy Conference 2026: Europa trebuie să se adapteze la asta / Video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 57 minute
Victoria Stoiciu a demisionat din PSD: Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură. Update: Reacția lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 8 ore si 47 minute
Moțiune de cenzură Guvern Bolojan. Ce l-ar sfătui Andrei Caramitru pe Nicușor Dan dacă ar fi consilierul său
Publicat acum 3 ore si 59 minute
Daniel Zamfir, despre Victoria Stoiciu: Onest ar fi să se reîntoarcă în cadrul comunității hastag - din rândul căreia a venit - și să lase locul de senator unei persoane care se regăsește în politica partidului
Publicat acum 4 ore si 33 minute
Coaliție PSD+AUR, după moțiune. George Simion: Există două probleme mari care blochează acest scenariu
Publicat acum 7 ore si 10 minute
Protest în Piața Victoriei! Austeritatea a scos oamenii în stradă. Lideri sindicali: Nu ne temem de căderea Guvernului. E doar începutul
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close