Lista companiilor aeriene low-cost care au redus numărul de zboruri, din cauza creșterii prețului kerosenului
Data actualizării: 18:38 28 Apr 2026 | Data publicării: 18:18 28 Apr 2026

Lista companiilor aeriene low-cost care au redus numărul de zboruri, din cauza creșterii prețului kerosenului
Autor: Andrei Itu

avion_48772300 Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Mai multe companii aeriene low-cost au diminuat numărul zborurilor din cauza creșterii semnificative a prețului kerosenului.

Ryanair, Transavia şi Volotea au început reducerea numărului de zboruri, în contextul majorării semnificative a preţului kerosenului, ca efect al războiului din Orientul Mijlociu, transmite Novinite.

Blocajul din Strâmtoarea Ormuz reduce fluxurile de petrol și crește prețul kerosenului

Întreruperea aprovizionării prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut fluxurile de petrol, majorând preţurile, sporind costurile operaţionale pentru operatorii aerieni. Astfel, au apărut temeri privind posibilul deficit de aprovizionare cu kerosen în următoarele luni.

Deja companiile aeriene au răspuns prin renunţarea la unele rute, în contextul eforturilor de a gestiona cheltuielile înainte ca situaţia să se înrăutăţească. Experţii din industrie trag un semnal de alarmă și spun că vor urma alte reduceri ale numărului de zboruri dacă preţurile combustibililor rămân ridicat, în special înaintea sezonului de vară.

De ce companiile aeriene low-cost sunt considerate cele mai vulnerabile

Companiile aeriene low-cost sunt considerate cele mai vulnerabile pentru că lucrează cu marje de profit mult mai reduse şi au o marjă de manevră mai scăzută, astfel încât să absoarbă brusc costurile ridicate. În comparație cu operatorii aerieni tradiţionali, ele sunt mai expuse când preţurile combustibililor cresc rapid.

Rutele care vor dispărea primele

Rutele mai puţin profitabile ar urma să fie primele care dispar, în special înaintea sezonului de vară, ceea ce va avea ca rezultat mai puţine opţiuni de călătorie, preţuri mai ridicate ale biletelor şi anularea planurilor de vacanţă de către unii pasageri.

Dacă presiunile asupra preţurile combustibililor continuă, turiștii vor fi direct afectați, plătind preţuri mai mari pentru biletele de avion, în timp ce este scăzută disponibilitatea călătoriilor aeriene, notează Agerpres.

