Haos în aviație: Care sunt companiile aeriene ce anulează zboruri și cresc taxele în criza kerosenului

Industria aviatică intră într-o perioadă extrem de tensionată. Haosul în aviație nu mai e doar o expresie, ci o realitate care se vede în anulări, tarife mai mari și planuri schimbate din mers. Totul pleacă de la criza kerosenului, care a dus la un salt abrupt al prețului combustibilului: de la 85-90 de dolari pe baril la 150-200 de dolari într-un interval foarte scurt.

Pentru companiile aeriene, impactul e direct. Combustibilul înseamnă până la 25% din costurile operaționale. Când prețul explodează, efectul se duce imediat în bilete și în reconfigurarea rețelelor de zbor. Practic, operatorii sunt forțați să taie din curse și să crească tarifele ca să rămână pe linia de plutire.

Un exemplu clar vine de la grupul Lufthansa, care a decis să elimine 20.000 de zboruri în următoarele luni. Măsura ar urma să reducă consumul cu aproximativ 40.000 de tone de combustibil. Au fost eliminate rute considerate neprofitabile, iar o parte din flotă a fost retrasă definitiv.

Riscuri de penurie și măsuri de urgență

La nivel european, situația devine tot mai complicată. Comisia Europeană a venit cu un plan de intervenție, inclus într-un pachet numit „AccelerateEU”, care urmărește să optimizeze distribuția combustibilului între statele membre, tocmai pentru a evita blocaje majore.

Problema de fond rămâne însă aceeași: dependența de importuri. Aproximativ 75% din combustibilul folosit în Europa vine din Orientul Mijlociu, iar blocajul din Strâmtoarea Ormuz pune presiune uriașă pe aprovizionare. Există deja avertismente că rezervele ar putea scădea drastic în doar câteva săptămâni.

Oficialii europeni vorbesc deschis despre o vară dificilă, chiar și în scenariul optimist.

Companii care taie zboruri și introduc taxe noi

În acest context, reacțiile companiilor sunt variate, dar direcția e aceeași: reducere de capacitate și creștere de costuri pentru pasageri.

Aegean Airlines anticipează un „impact notabil” în rezultate, în timp ce AirAsia X reduce cu 10% numărul de zboruri și introduce o suprataxă de aproximativ 20%.

Air France-KLM merge pe creșteri directe de tarife, cu până la 50 de euro în plus pentru zborurile lung-curier, iar KLM a anunțat deja anularea a 160 de zboruri în Europa.

În America de Nord, Air Canada reduce frecvența curselor spre New York, iar Delta scade capacitatea totală cu 3,5% și majorează taxele pentru bagaje. American Airlines și JetBlue au aplicat și ele creșteri similare.

În Asia, ajustările sunt și mai agresive. Cathay Pacific reduce zborurile și crește suprataxa de combustibil cu 34%, în timp ce China Eastern introduce taxe diferențiate în funcție de distanță. Air India schimbă complet modul de calcul al taxei de combustibil, iar Indigo adaugă costuri suplimentare pentru rutele externe.

În paralel, companii precum SAS sau Vietnam Airlines anulează sute de zboruri, iar altele, precum Spirit Airlines, caută sprijin financiar urgent pentru a evita colapsul.

De la bagaje mai scumpe la rute eliminate

Nu doar biletele sunt afectate. Taxele pentru bagaje cresc aproape peste tot. Alaska Airlines, United Airlines și Southwest Airlines au operat majorări semnificative, uneori chiar de sute de dolari pentru bagajele suplimentare.

Unele companii merg mai departe. Volotea leagă direct prețul biletelor de costul petrolului, ceea ce înseamnă că pasagerii pot plăti taxe suplimentare chiar și după ce au cumpărat biletul.

În același timp, operatori ca British Airways încearcă să evite scumpirile imediate, profitând de contracte de hedging care le asigură prețuri mai stabile pe termen scurt.

Pe măsură ce criza kerosenului se adâncește, devine clar că industria aviatică intră într-o nouă etapă. Profitabilitatea este pusă sub semnul întrebării, iar planurile pe termen lung sunt tot mai greu de estimat.

De la reduceri de personal și până la suspendarea previziunilor financiare, companiile încearcă să se adapteze rapid. Unele renunță la dividende, altele își conservă lichiditățile sau își reduc expunerea pe rute riscante.

Cert este că haosul în aviație nu pare să fie o situație temporară. Dacă prețurile la combustibil rămân ridicate, pasagerii vor resimți direct efectele: mai puține opțiuni de zbor și costuri tot mai mari pentru fiecare călătorie, potrivit The Independent.

