Europa, la un pas de a rămâne fără kerosen. Faith Birol: Rezerve pentru „aproximativ șase săptămâni”

Directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, a avertizat, joi, 16 aprilie, că Europa mai are „combustibil pentru avioane pentru aproximativ șase săptămâni”.

Zborurile, în pericol din cauza crizei din Orientul Mijlociu

Într-un interviu acordat Associated Press publicat astăzi, Fatih Birol a avertizat că anularea zborurilor ar putea începe „în curând” dacă aprovizionarea cu petrol rămâne blocată de războiul din Iran.

Birol a adăugat că Europa mai are „poate șase săptămâni sau cam așa ceva” de kerosen, după ce închiderea efectivă a strâmtorii Ormuz a dus la „cea mai mare criză energetică cu care ne-am confruntat vreodată”. Impactul va fi reprezentat de „prețuri mai mari la benzină, prețuri mai mari la gaze, prețuri mari la electricitate”, adăugând că unele părți ale lumii vor fi afectate mai grav decât altele.

Țările asiatice, printre primele afectate

„Prima linie o reprezintă țările asiatice” care se bazează pe energia din Orientul Mijlociu, a spus el, enumerând Japonia, Coreea de Sud, India, China, Pakistan și Bangladesh, adăugând: „Apoi va veni în Europa și în America”.

În acest context, în care strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă, Faith Birol a declarat că multe zboruri vor fi anulate în Europa: „Vă pot spune că în curând vom auzi vestea că unele dintre zborurile din orașul A către orașul B ar putea fi anulate din cauza lipsei de combustibil pentru avioane”, potrivit The Guardian.

SUA blochează în prezent porturile iraniene, în timp ce Teheranul a plasat mine în acest canal maritim vital pentru a restricționa traficul prin strâmtoare.

