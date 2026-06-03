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DCNews Stiri Zelenski îi cere lui Trump să trimită sisteme Patriot după atacurile devastatoare ale Rusiei în Ucraina

Zelenski îi cere lui Trump să trimită sisteme Patriot după atacurile devastatoare ale Rusiei în Ucraina

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 03 Iun 2026
volodimir zelenski ucraina Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut omologului său american, Donald Trump, să trimită rachete Patriot în Ucraina după atacul devastator al Rusiei din noaptea de 2 iunie, care a ucis cel puțin 18 persoane și a rănit alte zeci.

Volodimir Zelenski i-a cerut lui Donald Trump să trimită sisteme de rachete Patriot în Ucraina după atacul devastator al Rusiei din noaptea de 2 iunie, care a ucis cel puțin 18 persoane și a rănit alte zeci.

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat 73 de rachete și 656 de drone asupra Ucrainei, inclusiv opt rachete hipersonice Tsirkon. Principalele ținte au fost Kievul, orașele centrale Dnipro și Zaporijjea, precum și orașele estice Poltava și Harkov. 

Explozii puternice au zguduit capitala, în timp ce locuitorii s-au adăpostit în subsoluri, pe coridoare și în stațiile de metrou. Un nor de fum negru s-a ridicat deasupra orașului. Autoritățile au anunțat că 22 de persoane au murit și 66 au fost rănite, inclusiv trei copii.

Ucraina cere sprijin în contracararea atacurilor rusești

„Un atac de amploare și o declarație complet transparentă din partea Rusiei”, a scris Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare. „Dacă Ucraina nu este protejată împotriva atacurilor cu rachete balistice și alte tipuri de rachete, aceste lovituri vor continua. 

Europa are nevoie de propriile sale rachete antibalistice pentru ca acest război să se poată încheia în sfârșit. Și avem cu siguranță nevoie de ajutorul Statelor Unite în furnizarea de rachete precum Patriot. Contăm pe sprijinul partenerilor noștri și pe răspunsuri eficiente la atacul de astăzi”, a spus liderul de la Kiev.

Zelenski solicită, repetat, ajutorul SUA

Președintele Zelenski a afirmat în repetate rânduri că Ucraina rămâne fără interceptoare Patriot furnizate de SUA, singurul sistem de apărare aeriană capabil să oprească rachetele balistice rapide. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat aproximativ jumătate dintre rachetele lansate marți, însă peste 30 au lovit ținte civile.

Săptămâna trecută, Zelenski a făcut un pas fără precedent, adresând o scrisoare Casei Albe și Congresului SUA prin care solicita asistență. El a descris sistemele Patriot drept un „instrument vital” pentru salvarea de vieți omenești și a subliniat că rachetele balistice reprezintă „ultimul mare avantaj” al Moscovei pe câmpul de luptă.

Până în acest moment, însă, administrația Trump nu a răspuns apelurilor lui Zelenski, după ce sute de interceptoare Patriot, rare și costisitoare, au fost consumate în februarie în timpul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat marți că ultimele atacuri ale Rusiei demonstrează că Vladimir Putin rămâne fără opțiuni. În ultimele săptămâni, Ucraina a desfășurat o campanie aeriană tot mai eficientă cu drone cu rază lungă de acțiune, lovind rafinării de petrol, porturi și un coridor terestru important care leagă sudul ocupat al Ucrainei de Crimeea.

„Putin este un criminal de război și un perdant care nu mai are alte cărți de jucat în afară de teroare”, a spus el. „Moscova pierde pe câmpul de luptă. Niciun număr de rachete nu poate schimba acest lucru”, a adăugat acesta, potrivit The Guardian.

Citește și: Planul B al Moldovei dacă în doi ani nu aderă la UE

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