Planul B al Republicii Moldova este... România.

Moldova va lua în considerare reunificarea cu România vecină dacă drumul său către aderarea la UE este obstrucționat sau blocat, a declarat Eugen Osmochescu, viceprim-ministrul țării, într-un interviu pentru Euractiv.

Osmochescu, care a preluat funcția în noiembrie anul trecut, a descris unificarea cu România ca o posibilă opțiune în cazul în care procesul de aderare a Moldovei la UE ar stagna după 2028.

„Acesta este Planul B”, a spus el.

Remarcile sale vin în contextul în care Chișinăul insistă pentru deschiderea primului său ”cluster” de negocieri pentru aderare, implementând alinierea la legislația UE și încercând să mențină impulsul pe fondul presiunii crescânde a Rusiei.

Eugen Osmochescu a insistat că obiectivul Moldovei rămâne semnarea unui tratat de aderare la UE până la sfârșitul anului 2028. Numai dacă acest proces s-ar bloca, liderii politici ar lua în serios în considerare alternativele.

Moldova nu rezistă ca Ucraina în fața Rusiei

În martie anul trecut, un atac rusesc asupra hidrocentralei ucrainene de pe Nistru a provocat o deversare de petrol care a poluat râul Nistru, o sursă cheie de apă pentru Moldova și sud-vestul Ucrainei. Osmochescu a recunoscut că țara sa nu are capacitatea Ucrainei de a rezista presiunii militare prelungite. „Nu suntem la fel de rezistenți ca ucrainenii”, a spus el. „Nu avem o industrie militară. Nu avem producție militară. Nu avem o armată comparabilă cu cea ucraineană.” a argumentat, pentru sursa citată.

Semnal clar de la Bruxelles

Primul ”grup” de negociere pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE ar urma să fie deschis în 16 iunie, arată informațiile din Comisia Europeană. ”Dacă se întâmplă în iunie să deschidem negocierile, atunci acesta ar fi un semnal clar”, a spus Eugen Osmochescu: „Asta este ceea ce ne propunem”.